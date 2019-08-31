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Bu haber 31 Ağustos 2019 11:04:08 Tarihinde eklenmiştir.

Kediye Tekme Atan Kadının Videosunu Kim Çekti

Kediye Tekme Atan Kadının Videosunu Kim Çekti

Kediye Tekme Atan Kadının Videosunu Kim Çekti



Kediye Tekme Atan Kadının Videosunu Kim Çekti

Şeytan Yine İş Başında!.. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği - Haykurder bu başlığı atarak aşağıdaki videoyu paylaşmış. Bir de adres; saat ve isim vererek şunları yazmış


“Yer: Taksim Çiğköfte Çanta Mahallesi Silivri. Tarih: 27/08/2019. Saat: 08.47


Sırf dükkanının önünden geçiyor diye hiç bir zararı olmayan kendi halinde bir kedinin karnına sinsice yaklaşıp tekmeyi basan bu vicdansız Silivri Çanta Mahallesinde bulunan Taksim Çiğköfte'nin işletmecisi Fatma Demiröz. 



"Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler" diyen Hz Ömer'den, "Allah(cc) buyurur ki; "hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklardır!" buyuran, hayvanları "ümmet" diye niteleyen yüce dinimizden utanmıyorsunuz. Bu dünyada adalet yok, devlet size cezanızı vermiyor ama birgün hesabı olacak elbet... Hem bu zulmü yapandan, hem buna göz yuman, engel olmayan, sessiz kalan, izin verenden.



Bölgede kediyi aradık lakin bulamadık. Umuyoruz aldığı darbeyle bir iç kanama geçirmemiştir.”  Şeklinde sosyal medya hesabından duyarlılığını sergileyerek takipçilerine duyurmuş. Şeytan Yine İş Başında diye başlık atmış ya evet şeytan bu bizim kulağımıza da başka şeyler fısıldadı. Bu videoyu kim Çekti?!




 

Videoyu Kim Çekti 

Videoyu izleyen herkes bu görüntülerin işyerinin kendi güvenlik kamerasından çekildiğini hiç zorlanmadan anlar ki bu da akla başka bir soru getiriyor. Videoyu kim ve nasıl ele geçirdi ve servis etti. İsim vermeden de olsa bunu yapan kişi eğer çalışanlardan biriyse hangi cesaretle bu işi yapar. Yahudiler “bizi övemediğiniz yerde ayağımız vurun!” diyerek reklamın iyisi kötüsü olmaz ilkesini çok iyi biliyor ve bunu onlardan başka profesyonel anlamda gerçekleştiren başka kimse yoktur. Elbette bir canlıya yapılacak şeyler değil ve bitkilere dahi saygısı olmayanı hiçbir düşünce hoş görmez. Ancak burnumuza reklam kokusu da gelmiyor değil. Sanırım anladınız ne demek istediğimizi.







Editör: Ahmet Şen




 
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