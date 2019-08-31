Şanlıurfa'dan Babacan'a Katılması Muhtemel İsimler

Davutoğlu'nun 31 Ekim İtibariyle Partisini Kuracağı Ve İlân Edeceği Söyleniyor

İşte Babacan'ın ekibinde yer alacak olan 3 Urfalı isimVeysi Dündar, bir TV programında Babacan’ın Partisinde Yer Almaları Muhtemel İsimleri Açıkladı.Fehmi Koru'ya yakınlığı ile bilinen gazeteci Veysi Dündar, TV 5'te katıldığı programda, yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan'ın partisinde yer almaları muhtemel isimleri sıraladı.Dündar'ın iddiasına göre o isimler şöyle:Mehmet Tekelioğlu, Mehmet Şimşek, Erol Cebeci, Ertuğrul Günay, Candan Karlıtekin, Faruk Bayrak, Mustafa Baş, Haşim Kılıç, Osman Can, Nesrin Nas, Ufuk Uras, Altan Tan, Haşim Haşimi, Sabahattin Cevheri, Cevher Cevheri.Dündar, Babacan'ın partisine HDP'den de katılacak olan isimler olduğunu, bu kişilerin de kendisinin yakın arkadaşları olduğunu söyledi.Dündar, programda, “Davutoğlu'nun 31 Ekim itibariyle partisini kuracağı ve ilân edeceği söyleniyor. Diğer grubun da ocağa kalmadan, yılbaşına kalmadan partiyi ilân edeceği… Kasım, aralık, açıklanması muhtemel tarihler” dedi.Editör: Ahmet Şen