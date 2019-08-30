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Bu haber 30 Ağustos 2019 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Jandarma Sahte 2 Bin 600 Dolar Ele Geçirdi

jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte 2 bin 600 dolar, 1 adet kırmızı civa ile 5 bin TL ele geçirildi.

Jandarma Sahte 2 Bin 600 Dolar Ele Geçirdi

Jandarma Sahte 2 Bin 600 Dolar Ele Geçirdi 



Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte 2 bin 600 dolar, 1 adet kırmızı civa ile 5 bin TL ele geçirildi. 




 

Olayla İlgili Olarak 1 Şüpheli Şahıs Yakalanarak Gözaltına Alındı 

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Özalp ilçesi Yukarı Tulgalı Mahallesinde ikamet eden K.G. isimli şahsın evinde civa ve sahte dolar olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, tarafından söz konusu adreste yapılan operasyonda; sahte 2 bin 600 dolar, 1 adet Ukrayna menşeili kırmızı civa, 2 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile bu suçtan elde ettiği değerlendirilen 5 bin TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Jandarma Sahte 2 Bin 600 Dolar Ele Geçirdi
Jandarma Sahte 2 Bin 600 Dolar Ele Geçirdi
jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte 2 bin 600 dolar, 1 adet kırmızı civa ile 5 bin TL ele geçirildi.
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