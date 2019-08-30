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Bu haber 30 Ağustos 2019 16:50:01 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Gastronomi Merkezi Ve Gözlemevi Hizmete Açıldı

Şanlıurfa'da Harran Kaymakamlığının öncülüğünde; GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ), Birleşmiş Milletler (BM) ve Harran Belediyesi finansmanıyla ilçede yapımı tamamlanan Harran Gastronomi Merkezi ve Gözlemevi hizmete açıldı.

Harran Gastronomi Merkezi Ve Gözlemevi Hizmete Açıldı

Harran Gastronomi Merkezi Ve Gözlemevi Hizmete Açıldı











 Şanlıurfa'da Harran Kaymakamlığının öncülüğünde; GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ), Birleşmiş Milletler (BM) ve Harran Belediyesi finansmanıyla ilçede yapımı tamamlanan Harran Gastronomi Merkezi ve Gözlemevi hizmete açıldı. 


Konik kubbeli kümbet evleri, tarihi Ulu Camisi, Şuayb Şehri, Harran Kalesi ve dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu Harran, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Uluslararası Gastronomi İletişimcisi ve Organizatörü, Sözen Yayıncılık ve Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen’in destekleriyle İlçede, kadın istihdamına katkı sağlamak ve yöreye özgü yüzlerce yıllık gastronomi kültürünü koruma amacıyla açılacak merkezde yerli ve yabancı turistler asırlık lezzetleri tatma imkanı bulacak.





 

İlçeye gelen misafirlere Mezopotamya Olarak Bilinen Bölgeye Ait Yemeklerin İkram Edilecek

Harranlı kadınlar, merkezde yemek eğitimi alarak bunu sürdürülebilir bir geçim kaynağına dönüştürmesinin ardından ilçeye gelecek turistler için kurutmalıklardan çiğ köfteye, envai çeşit kebaptan aralarında şıllığın da bulunduğu onlarca tatlıyı hazırlayarak, ziyaretçilerin adeta damaklarına farklı bir lezzet sunmaya hazırlanıyor.

Dünyada ilk gözlem yapılan mekanlar arasında yer alan Harran, Gözlemevi’nin açılmasıyla tarihten gelen astronomi bilgisini geleceğe ışık tutarak aydınlatacak. Yerli ve yabancı turistlerin merakla beklediği Harran Gözlemevi’nde gökyüzü, güneş, yıldızlar ve ay izlenecek. Bunun yanı sıra akademik ve bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapan merkez haline gelecek. 

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi şanına yakışır bir merkez kazandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Çelik, ilçeye gelen misafirlere Mezopotamya olarak bilinen bölgeye ait yemeklerin ikram edileceğini vurguladı. 





 

Merkezlerimizin Yapımı Hummalı Ve Çok Emek Verilen Bir Süreçten Sonra Tamamlanmış Bulunmakta 

Çelik, köklü gastronomi kültürüne sahip olan ilçenin aynı zamanda merkez aracılığıyla da uzun vadede gençlerin yemek sektörüne hizmet etmesinin önünü açacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Merkezlerimizin yapımı hummalı ve çok emek verilen bir süreçten sonra tamamlanmış bulunmakta. Tarihi Mezopotamya kültürü boyunca ciddi bir gastronomi kültürü ve birikimi ilçemizde oluşmuştur. Geçmişi uzun yıllara dayanan Harran'daki gastronomi kültürünü modern bir anlayış ve ilçe kadınımızın elinin lezzetiyle yerli ve yabancı turistlere sunmak istiyoruz. Harran'da yetişen öğrencilerin de gastronomiye olan merakını artırarak ülke genelinde gastronomi sektöründe yer bulmasına imkan açmak için de bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Bununla beraber tarih boyunca astronomi alanında önemli bir yere sahip olan Harran’ın bu ünvanını yeniden ilçeye kazandırıp Gözlemevi’ni hem turistlerimizin kullanımına açıp hem de akademik ve bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmasını istiyoruz’’ dedi.





 

Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar İse Böyle Önemli Bir Faaliyete İmza Atan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik’i Kutladı 

Açılışa katılan AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise böyle önemli bir faaliyete imza atan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik’i kutladı. Eşitler arasındaki rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığını ifade eden Gülpınar ‘’Turizm de öyle rekabetçi unsurlarla öne çıkmanız gerekiyor ki birilerinin dikkatini çeksin. Büyükelçileri Şanlıurfa’ya getirdiğimizde gördük; En çok dikkatlerini tarih ve yemek ile içme çekti. Yeme, içmeyi kültürel faaliyet haline getiren toplumlar var. Tarihi açıdan çok zenginiz. Gastronominin ne kadar meşhur olduğunu biliyorduk fakat bunu sunacak imkanımız yoktu. Kentimizin bu konuda çok ciddi potansiyeli var. Değerlendirmemiz lazım.




 

Şanlıurfa OSB’de Şu An 28 Bin Kişi Çalışıyor 

Şanlıurfa’yı tarımın yanı sıra turizm şehri olarak tanıtmanın gayreti içerisine girmeliyiz. Şanlıurfa’nın turizm şehri olarak anılması lazım’’ dedi. 

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl’da burada bir konuşma yaptı. Vali Yardımcısı Akıl, Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en önemli illerinden birisi haline glmesi noktasında turizm, tarih ve sanayi bütününde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Şanlıurfa’nın teşvikleriyle, cazibeleriyle yatırımcılar için bulunmaz bir nimet olduğunu da sözlerine ekleyen Akıl ‘’Şanlıurfa OSB’de şuan 28 bin kişi çalışıyor. Ayakkabıcılar sitesiyle bu sayısı 4 bin daha artacak. Göbeklitepe ile birlikte misafirlerimizin bir diğer uğrak noktası Harran ilçesi. Bu ilçemiz önemli bir destinasyon. Sayın Kaymakamımıza sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum’’ dedi. 

Açılışa; AB Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Sabri Çelik, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Belediye Başkan Vekili Ahmet Aktaş, Sözen Grup Genel Müdürü Gökmen Sözen, Tahsin Öztiryaki ve turizmciler katıldı.



Editör: Ahmet Şen
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