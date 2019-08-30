Küçük Leyla İstedi Başkan Aksak yaptı

İnşallah Leyla Kızımız da Bir An Önce Sağlığına Kavuşur Ve Tekerlekli Sandalyeye Binmeye İhtiyaç Duymaz

Başkanımız Çok İyi: Kendisine Çok Teşekkür Ediyoruz

Küçük Leyla İstedi Başkan Aksak yaptıCeylanpınar'ın merkez Cumhuriyet mahallesinde oturan engelli küçük Leyla, tekerlekli sandalyesi ile sokağa çıkamadığı için belediye başkanından yollarının yapılmasını istedi. Leyla'nın talebine duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Leyla'nın yaşadığı sokağın yolunu yaptırdı.Doğuştan yürüme engelli olan Leyla Öztürk (10) bir süre önce yaşadığı sokağın yolu bozuk olması dolayısıyla Belediye Başkanı Abdullah Aksak'a çağrıda bulunmuş ve sokağının yapılmasını istemişti. Belediye Başkanı Abdullah Aksak da, ilgili birimlere yolun yapılması konusunda talimatı verdi. Geçtiğimiz gün yapımına başlanan yolun büyük bir kısmı tamamlanırken sokakta inceleme yapan Başkan Aksak, küçük Leyla'yı da ziyaret etti.Tekerlekli sandalyesi ile sokakta rahatça gezmeye başlayan Küçük Leyla Belediye Başkanı Abdullah Aksak'a teşekkür etti. Başkan Aksak da, Leyla'nın talebini duyar duymaz yolun yapılması konusunda talimat verdiğini söyledi. Dün başlanan yolun bugün itibari ile bitirileceğini ifade eden Başkan Aksak, "Biz göreve başlar başlamaz ilçemizin bütün eksiklerini tespit ettik. Cumhuriyet mahallesi de programımızdaydı. Leyla kızımızın durumundan da haberim yoktu. Leyla kızımız evden çıkamadığı, arkadaşlarıyla rahatça oynayamadığını söyleyip sokağının yapılması konusunda çağrıda bulununca bizde bu talebi dikkate aldık ve Leyla'nın sokağında kilitli parke taşı çalışmasına başladık. İnşallah Leyla kızımız da bir an önce sağlığına kavuşur ve tekerlekli sandalyeye binmeye ihtiyaç duymaz." dedi.Vatandaşların taleplerini dikkate aldıklarını belirten Başkan Aksak, "Biz halkımız için varımız ve halkımızın taleplerini dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şudur. İlçemizin çok fazla eksiği var. Eksiklerimizi gidermek biraz zaman alacaktır. Vatandaşlarımız biraz sabırlı olsunlar." diye konuştu.Küçük Leyla'nın annesi Nevriye Öztürk de Belediye Başkanı Abdullah Aksak'a teşekkür ederek, "Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kızım daha önce sokağa çıkamıyordu. Şimdi rahatça sokağa çıkıyor ve istediği yere gidebiliyor. Leyla rahatça gezip dolaşabildiği için ailece çok mutlu olduk. Başkanımız çok iyi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen