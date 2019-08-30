Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz:  30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz: 30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri GünüBiz her daim birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir milletiz.Geçmişten günümüze kutsal vatan topraklarımız için gözümüzü kırpmadan canlarımızı feda etmiş; hainliğe, işgale ve hiçbir saldırıya boyun eğmemiş, inandığımız yolda ilerlemiş; göğsümüzdeki imandan cesaret, ruhumuzdaki bağımsızlık aşkından güç alarak düşmanı dize getirmişiz.Sonu ölüm olsa da namus bildiğimiz vatanımızdan vazgeçmez; Allahu ekber der yolumuza devam ederiz.Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıl dönümünü kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, saygılar sunuyorum.Mahmut ÖzyavuzHarran Belediye BaşkanıEditör: Ahmet Şen