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Bu haber 30 Ağustos 2019 16:29:06 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz: 30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz: 30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz: 30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz:  30 Ağustos Zafer Bayramı Ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 
 
Biz her daim birlik ve beraberlik içinde yaşayan bir milletiz.


Geçmişten günümüze kutsal vatan topraklarımız için gözümüzü kırpmadan canlarımızı feda etmiş; hainliğe, işgale ve hiçbir saldırıya boyun eğmemiş, inandığımız yolda ilerlemiş; göğsümüzdeki imandan cesaret, ruhumuzdaki bağımsızlık aşkından güç alarak düşmanı dize getirmişiz.



Sonu ölüm olsa da namus bildiğimiz vatanımızdan vazgeçmez; Allahu ekber der yolumuza devam ederiz.
Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. Yıl dönümünü kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, saygılar sunuyorum.



Mahmut Özyavuz

Harran Belediye Başkanı






Editör: Ahmet Şen


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