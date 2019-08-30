Olaya Polisin Müdahale Etmediği İddia Ediliyor

‘Ağabeylerinin Öcünü Almak’ İçin Öldürdüler

Pusuda Bekleyip Saldırdılar

Batman Şehirlerarası Otogarda Kan Davası Yüzünden Bir Genç 27 Yerinden Bıçaklandı.Suat Yüksekbağ isimli genç, mevsimlik işçi olarak çalışmaya gittiği sırada Batman şehirlerarası otogarında R.K. ve A.K. kardeşler tarafından 27 yerinden bıçaklanarak öldürüldü..Genç Ölünceye Kadar Başında Bekleyen Kişi, Genç Öldükten Sonra Polise Teslim Oldu.Batman şehirlerarası otogarında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Suat Yüksekbağ cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı.15 gün önce askerden gelen Yüksekbağ, babasının yanına mevsimlik işçi olarak çalışmaya gittiği sırada Batman şehirlerarası otogarında R.K. ve A.K. kardeşler tarafından herkesin gözü önünde 27 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.Çok sayıda bıçak darbesiyle yaşamını yitiren genç iddiaya göre “kan davası” nedeniyle öldürüldü. İHA‘nın haberine göre Suat Yüksekbağ’ın ağabeyi geçtiğimiz yıl Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde yaşanılan bir cinayetin zanlısı olarak cezaevinde yatıyor.R.K. ve A.K. kardeşler ise geçtiğimiz yıl öldürülen ağabeylerinin öcünü almak için Batman otogarında pusuda bekledi. Otogarda Suat Yüksekbağ’ı gören R.K. ve A.K. kardeşler korkunç cinayeti işlemek için harekete geçti. Yaşanılan kovalamaca sonucu otogar içinde talihsiz genci yakalayan R.K. ve A.K. kardeşlerden biri Suat Yüksekbağ’ı defalarca karnından bıçakladı.Yüksekbağ’ın yaralı olarak yerde yatarken çekildiği bir görüntüde, polisin sadece etrafta önlem alıp beklediği ve saldırganlara müdahale etmediği görüldü.Ağır yaralanan genç, kurtarılamadı. Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Suat Yüksekbağ, memleketi Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde toprağa verildi.Korkunç cinayetle ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı.Editör: Ahmet Şen