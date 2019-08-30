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Bu haber 30 Ağustos 2019 13:58:48 Tarihinde eklenmiştir.

Yahudiler Sinegog'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutladı

“30 Ağustos 2019 Büyükada Sinagogu’nda Zafer Bayramı kutlaması yapıldı. Yahudiler Lozan’da azınlık statüsünü kabul etmeyip ülkenin temel taşı oldular.

Yahudiler Sinegog'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutladı

30 Ağustos 2019 Büyükada Sinagogu’nda Zafer Bayramı Kutlaması 


Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Birkök; Büyükada’da yapılan Zafer Kutlaması ile ilgili sosyal medya hesabında şunları yazdı:


“30 Ağustos 2019 Büyükada Sinagogu’nda Zafer Bayramı kutlaması yapıldı. Yahudiler Lozan’da azınlık statüsünü kabul etmeyip ülkenin temel taşı oldular. Karslı’lar gibi Edirneli’ler gibi vatandaşlık bilincini böyle gösteriyorlar.”
 




Yahudiler Sinagog'da İzmir Marşı’yla Coştu!



Yeni Akit Gazetesi bu haberi manşetine şöyle taşıdı: 

“Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla Coştu” Haberin devamında şunları ekledi:


Türkiye’de faaliyet yürüten bir sinagogda ayin yapan Yahudiler, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyerek alkış tuttular.

Kafkasya Marşı’ndan uyarlanan İzmir Marşı, sinagogda ayin müziği olarak kullanıldı. İstanbul’da 30 Ağustos kutlamaları kapsamında toplandıkları belirtilen Yahudiler, İzmir Marşı söyleyerek alkış tuttu.




 

Herkes Katıldı

Büyükada’daki “Hesed le Avraam” Sinagog’unda çekildiği öne sürülen görüntülerde, Türkiye Yahudilerinin ayin için bir araya geldikleri görülüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı gerekçesiyle ayin yaptıkları belirtilen vatandaşların, bu sırada söyledikleri şarkı gözlerden kaçmıyor. Sinagogdaki Yahudilerin hepsi, hep bir ağızdan İzmir Marşı söyleyerek alkış tutuyor.




 

Sosyal Medyada Tepkiler



Görüntüler sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş, “Yer Sinagog, yani Yahudilerin ibadethaneleri, İzmir Marşı ile coşuyorlar... Sizce bu Atatürk'ün ruhuna hakaret değil mi? Bunlar normalde kimseyi sevmezler.” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.









Editör: Ahmet Şen

 
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