Yahudiler Sinegog'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutladı







Yahudiler Sinagog'da İzmir Marşı’yla Coştu!

Herkes Katıldı

Sosyal Medyada Tepkiler

30 Ağustos 2019 Büyükada Sinagogu’nda Zafer Bayramı KutlamasıSakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cüneyt Birkök; Büyükada’da yapılan Zafer Kutlaması ile ilgili sosyal medya hesabında şunları yazdı:“30 Ağustos 2019 Büyükada Sinagogu’nda Zafer Bayramı kutlaması yapıldı. Yahudiler Lozan’da azınlık statüsünü kabul etmeyip ülkenin temel taşı oldular. Karslı’lar gibi Edirneli’ler gibi vatandaşlık bilincini böyle gösteriyorlar.”Yeni Akit Gazetesi bu haberi manşetine şöyle taşıdı:“Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla Coştu” Haberin devamında şunları ekledi:Türkiye’de faaliyet yürüten bir sinagogda ayin yapan Yahudiler, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söyleyerek alkış tuttular.Kafkasya Marşı’ndan uyarlanan İzmir Marşı, sinagogda ayin müziği olarak kullanıldı. İstanbul’da 30 Ağustos kutlamaları kapsamında toplandıkları belirtilen Yahudiler, İzmir Marşı söyleyerek alkış tuttu.Büyükada’daki “Hesed le Avraam” Sinagog’unda çekildiği öne sürülen görüntülerde, Türkiye Yahudilerinin ayin için bir araya geldikleri görülüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı gerekçesiyle ayin yaptıkları belirtilen vatandaşların, bu sırada söyledikleri şarkı gözlerden kaçmıyor. Sinagogdaki Yahudilerin hepsi, hep bir ağızdan İzmir Marşı söyleyerek alkış tutuyor.Görüntüler sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir vatandaş, “Yer Sinagog, yani Yahudilerin ibadethaneleri, İzmir Marşı ile coşuyorlar... Sizce bu Atatürk'ün ruhuna hakaret değil mi? Bunlar normalde kimseyi sevmezler.” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.Editör: Ahmet Şen