Biz Basını Daha Özgür, Daha Çoğulcu Bir Türkiye Arzuluyoruz / CB Erdoğan

'Basını Daha Özgür Bir Türkiye...'

CB Erdoğan: Biz Basını Daha Özgür, Daha Çoğulcu Bir Türkiye ArzuluyoruzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo-TV gazetecileri ödüllerinde konuştu.Erdoğan, "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor." dedi.Basınla ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi:"Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz.Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz.Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor.Haber peşinden koşarken uçurumdan yuvarlanan bir gazeteci kardeşimizin (Abdulkadir Nişancı) ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan utanç verici yazıları da unutmadık."Editör: Ahmet Şen