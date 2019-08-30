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Bu haber 30 Ağustos 2019 09:53:13 Tarihinde eklenmiştir.

Biz Basını Daha Özgür, Daha Çoğulcu Bir Türkiye Arzuluyoruz / CB Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo-TV gazetecileri ödüllerinde konuştu.

Biz Basını Daha Özgür, Daha Çoğulcu Bir Türkiye Arzuluyoruz / CB Erdoğan

CB Erdoğan: Biz Basını Daha Özgür, Daha Çoğulcu Bir Türkiye Arzuluyoruz


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo-TV gazetecileri ödüllerinde konuştu.

Erdoğan, "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor." dedi.



 

'Basını Daha Özgür Bir Türkiye...'

Basınla ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzuluyoruz.


Tüm fikirlerin temsil edildiği bir basın arzu ediyoruz.


Dünyanın en dinamik basın yayın sektörlerinden biri ülkemizde bulunuyor.


Haber peşinden koşarken uçurumdan yuvarlanan bir gazeteci kardeşimizin (Abdulkadir Nişancı) ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan utanç verici yazıları da unutmadık."



Editör: Ahmet Şen

 
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Biz Basını Daha Özgür, Daha Çoğulcu Bir Türkiye Arzuluyoruz / CB Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo-TV gazetecileri ödüllerinde konuştu.
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