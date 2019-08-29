Suruç Kaymakamı Aktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

30 Agustos Zafer Bayramı; İnancın Zafere Dönüştüğü Büyük Bir Kahramanlık Destanıdır”

30 Ağustos Zaferi’nin 97. Yıl Dönümünü Büyük Bir Gurur Ve Coşkuyla Kutluyoruz

30 Ağustos Zafer Bayramı"nı En İçten Duygularımla Kutluyorum

Suruç Kaymakamı Aktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı MesajıSuruç Kaymakamı Kenan Aktaş 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.30 Ağustos Zaferinin , tarih sayfasındaki yerinin, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneğini olduğunu vurgulayan Kaymakam Aktaş mesajında şunlara yer verdi.Vatan topraklarının kurtuluşu ve bağımsızlığımızı müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.Kahraman Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen milli mücadelesini kazanarak bağımsızlığına sahip çıktığı 30 Ağustos Zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Varlığını ve gücünü iman dolu göğüslerin birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan milletimizin, tarih boyunca yüce değerler etrafında oluşturduğu bu birlikteliğin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız her türlü dahili ve harici badireyi aşmamızı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta büyük taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Ataturk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyor, aziz milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin "30 Ağustos Zafer Bayramı"nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.Editör: Ahmet Şen