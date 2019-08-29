CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık / Şanlıurfalı’yız, Şanlıurfa Milletvekili'yiz, Şanlıurfa'ya Karşı Sorumluluklarımız Var!

Bakınız Şimdi de Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Eksiklikler İçin Sağlık Bakanımıza Soru Önergemizi Gönderdik.

Evelallah Bu Sorunların da Üstesinden Geleceğiz

Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık / Şanlıurfalı’yız, Şanlıurfa Milletvekili'yiz, Şanlıurfa'ya Karşı Sorumluluklarımız Var!CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık şunları kaydetti:“Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, vatandaşlarımızın Şanlıurfa'da sağlık hizmetlerini kaliteli ve yeterli alabilmesi için mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 170 uzman doktor açığının tarafımızca gündeme taşınmasının ardından yaşanan gelişmeler bizleri mutlu ediyor. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda 35 uzman doktorumuz göreve başlamıştı. Bu nedenle Sayın Bakanın ve İl Sağlık Müdürümüzün göstermiş olduğu ilgi bizleri memnun ediyor; ancak sorunlar ve eksiklikler bitmiş değil. Her bir sorunun, eksikliğin tespiti ve çözümü için yorulmadan mücadelemiz devam edecek.Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde maalesef ki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Pediatrik Gastro Entrolog, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, Tıbbi Patoloji, Nükleer Tıp, Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında uzman doktor eksikliği var. Bununla birlikte Girişimsel Radyoloji Ünitesi, Radyoterapi Ünitesi eksiliği, Radyasyon Onkoloğu eksikliği, genel olarak hemşire sayısında yaşanan eksiklikler var.Bu problemlerinde ortadan kaldırılması, vatandaşlarımızın doktor eksikliği nedeniyle Gaziantep, Malatya, vb. çevre illere gitmek zorunda kalmasının önüne geçmek amacıyla bu konununda yakından takipçisi olacağız. Çünkü Şanlıurfa'lıyız, Şanlıurfa Milletvekiliyiz, Şanlıurfa'ya karşı sorumluluklarımız var!Evelallah Bu Sorunların Üstesinden De Geleceğiz.Editör: Ahmet Şen