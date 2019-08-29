Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı 

Bu haber 29 Ağustos 2019 19:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

112 Acil Servis Ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine Kaldırıldı

Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi: 6 Kişi YaralandıŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. İsmail Y. idaresindeki 34 FD 7606 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken, otomobilde bulunan aynı aileden Cemile, Nisa Nur, Fadile, Fevzi, Rümeysa ve Yusuf Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen