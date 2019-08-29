Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 29 Ağustos 2019 18:10:16 Tarihinde eklenmiştir.

Çaldıkları Otomobili Sahibine Satmaya Çalışan 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Çaldıkları Otomobili Sahibine Satmaya Çalışan 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Çaldıkları Otomobili Sahibine Satmaya Çalışan 3 Kişi Serbest Bırakıldı

Çaldıkları Otomobili Sahibine Satmaya Çalışan 3 Kişi Serbest Bırakıldı



 

3 Şüpheli, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Ankara’dan kiraladıkları 70 bin TL değerindeki otomobili sahibine 12 bin TL’ye satmak isterken alıcı kılığındaki polislere yakalanan ve çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 



 

3 Şahıs, Aracın GPS Sistemini Sökerek Kayıplara Karıştı 

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos günü Ankara’da N.K. adlı şahsın şirketinden 70 bin TL değerindeki otomobili kiralayan 3 şahıs, aracın GPS sistemini sökerek kayıplara karıştı. Aracından haber alamayan N.K. yaptığı araştırma sonucu, şahısların otomobille birlikte Kocaeli’de olduğunu tespit etti.

Şahıslarla iletişime geçen N.K., şahıslardan, sahibi olduğu aracı 12 bin TL’ye kendisine satabileceklerini söylemesi üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şahısların aracı İzmit’te bir AVM’nin otoparkında beklettiklerini tespit etti.



 

Sevk Edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı 

Şüphelilerle yeniden görüşen N.K., aracını satın alacağını söyleyerek alıcı kılığına giren polislerle birlikte AVM otoparkına gitti. Otoparkta bekleyen alıcı kılığındaki polis ekipleri, çalınan aracın yanına gelen M.Ç. (48), A.Ç. (38) ve Y.B.Ç.'yi (24) gözaltına aldı. 
Emniyetteki sorgularında çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen 3 şahıs, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Çaldıkları Otomobili Sahibine Satmaya Çalışan 3 Kişi Serbest Bırakıldı
Çaldıkları Otomobili Sahibine Satmaya Çalışan 3 Kişi Serbest Bırakıldı
Çaldıkları Otomobili Sahibine Satmaya Çalışan 3 Kişi Serbest Bırakıldı
Haliliye Kaymakamlığına Atanan Metin Esen Göreve Başladı
Haliliye Kaymakamlığına Atanan Metin Esen Göreve Başladı
Haliliye Kaymakamlığına Atanan Metin Esen Göreve Başladı
​DEAŞ İle İrtibatlı Oldukları İddia Edilen 2 Şahıs Yakalandı
​DEAŞ İle İrtibatlı Oldukları İddia Edilen 2 Şahıs Yakalandı
​DEAŞ İle İrtibatlı Oldukları İddia Edilen 2 Şahıs Yakalandı
Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Eğer F-35 Satın Alamazsak Yeni Alternatifler Aramamız Gerek”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Eğer F-35 Satın Alamazsak Yeni Alternatifler Aramamız Gerek”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin “Eğer F-35 satın alamazsak yeni alternatifler aramamız gerek. Bu bizim tercih ettiğimiz şey değil. Biz F-35 satın almak istiyoruz” dedi.
AK Parti’li Karaaslan: “Türkiye Meselesi Söz Konusu Olduğunda Hepimiz Tek Yürek Olmalıyız”
AK Parti’li Karaaslan: “Türkiye Meselesi Söz Konusu Olduğunda Hepimiz Tek Yürek Olmalıyız”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye meselesi söz konusu olduğunda hepimiz tek yürek olmalıyız” dedi.
Damat - Kayınpeder Kavgası Kanlı Bitti: 4 Kişi Yaralandı
Damat - Kayınpeder Kavgası Kanlı Bitti: 4 Kişi Yaralandı
Damat Kayınpeder- Kavgası Kanlı Bitti: 4 Kişi Yaralandı
Simpsons Dizisi Geleceği Nasıl Tahmin Ediyor?
Simpsons Dizisi Geleceği Nasıl Tahmin Ediyor?
Simpsons, 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu. Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.
​CHP Gnl. Bşk. Yrd. Gökçe Şanlıurfa’ya Gelerek Çocuk İstismarı İle İlgili Bilgi Aldı
​CHP Gnl. Bşk. Yrd. Gökçe Şanlıurfa’ya Gelerek Çocuk İstismarı İle İlgili Bilgi Aldı
​CHP Gnl. Bşk. Yrd. Gökçe Şanlıurfa’ya Gelerek Çocuk İstismarı İle İlgili Bilgi Aldı
Akıllı Telefon Bekliyordu, Paketten Su Çıktı
Akıllı Telefon Bekliyordu, Paketten Su Çıktı
Akıllı telefon kazandığını zanneden 67 yaşındaki vatandaş, gelen kargo ile şaşkına döndü.
​Şehirlerarası Otogar Karıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
​Şehirlerarası Otogar Karıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
​Şehirlerarası Otogar Karıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Gümrüğe Takılan Ve Sahibi Gizli Tutulan 4 Milyonluk Rolls-Royce’ye Alıcı Çıkmadı
Gümrüğe Takılan Ve Sahibi Gizli Tutulan 4 Milyonluk Rolls-Royce’ye Alıcı Çıkmadı
Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’da Otomobil Devrildi: 6 Kişi Yaralandı
Çaldıkları Otomobili Sahibine Satmaya Çalışan 3 Kişi Serbest Bırakıldı
Çaldıkları Otomobili Sahibine Satmaya Çalışan 3 Kişi Serbest Bırakıldı
​DEAŞ İle İrtibatlı Oldukları İddia Edilen 2 Şahıs Yakalandı
​DEAŞ İle İrtibatlı Oldukları İddia Edilen 2 Şahıs Yakalandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:21
Güneş
05:46
Öğle
12:31
İkindi
16:11
Akşam
19:07
Yatsı
20:26
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿