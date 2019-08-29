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Bu haber 29 Ağustos 2019 18:04:23 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Kaymakamlığına Atanan Metin Esen Göreve Başladı

Haliliye Kaymakamlığına Atanan Metin Esen Göreve Başladı

Haliliye Kaymakamlığına Atanan Metin Esen Göreve Başladı

Haliliye Kaymakamlığına Atanan Metin Esen Göreve Başladı

08.08.2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 07.08.2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemiz Kaymakamlığına atanan Kaymakam Sayın Metin ESEN 29.08.2019 tarihinde gelerek, İlçemizdeki görevine başlamıştır.



 

Metin Esen Kimdir

1972 yılında Çanakkale Biga ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimi Çanakkale'de, lise eğitimini Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamlandı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2003 yılında Burdur kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Çankırı İli Orta İlçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Sırasıyla Samsun Ayvacık, Gümüşhane Köse, Van Muradiye, Adıyaman Kahta ve Kayseri Yahyalı ilçeleri kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 05.07.2018 – 21.08.2019 tarihleri arasında Osmaniye Vali Yardımcılığı görevini yürüten Kaymakamımız Sayın Metin ESEN; Resmi Gazetede yayımlanan ve 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesini düzenleyen 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmış ve 22.08.2019 tarihinde İlçemizdeki görevine başlamıştır. 
 
Evli ve üç çocuk babasıdır.



Editör: Ahmet Şen
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