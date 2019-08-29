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Bu haber 29 Ağustos 2019 17:58:15 Tarihinde eklenmiştir.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'tan 30 Ağustos Mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'tan 30 Ağustos Mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'tan 30 Ağustos Mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı  Aksak'tan 30 Ağustos Mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı, aziz milletimizin büyük fedakarlıklarla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. " dedi.


 

Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi' 

Başkan Aksak, mesajında şunları kaydetti:
"Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde büyük fedakarlıklarla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ve esarete asla boyun eğmemiş asil bir millettir. Bu uğurda vatanına ve bayrağına göz diken düşmana karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla canı pahasına ülkesine sahip çıkmıştır. Bugün bizler de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve kurulan tuzaklara karşı bir ve uyanık olmak; bütün yokluklara ve zorluklara rağmen kazanılan bu eşsiz zaferin ardından kurulan Cumhuriyetimize, sahip çıkmak ve cennet ülkemizi her alanda daha da yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum."


Editör: Ahmet Şen

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