Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı / Güneydoğu'da Pamuk 2 Lira 70 Kuruş

60 Derece Sıcaklık Altında Pamk Yetiştirmek Kolay Bir İş Değil

Pamuğun Faydalarını Aktardı



'Güneydoğu'da 2 Lira 70 Kuruş! '

'Düşüş, Üreticileri Endişelendiriyor'

Şanlıurfalı çiftçilerin Akçakale yolu üzerinde 'yol yakma' eylemi sonrası Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı bugün kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek son günlerde çiftçilerin sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Haliliye’ye bağlı Peşembe Mahallesi’nde düzenlenen basın toplantısına yoğun katılım sağlandı.Çiftçilerin taleplerini aktaran Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Cevat Delil, "Pamuk fiyatındaki düşüş, üreticilerimizi endişelendiriyor" dedi.Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde pamuk fiyatlarına tepki gösteren çiftçiler, geçtiğimiz Salı günü eylem yaptı. İlçedeki işlek yolu ateş yakarak kapatan çiftçiler, çevik kuvvet ekiplerinin müdahale etmesi sonucu açıklamalarını sonlandırdı.Eylem sonrası çiftçilerle görüşen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise yapılan hareketi tasvip etmediğini kaydederek, çiftçileri uyardı.Kentte yaşanan bu gelişme sonrası Şanlıurfa Ziraat Odası, Haliliye ilçesi Perşembe Köyü'nde bir basın açıklaması düzenledi. Urfalı çiftçilerin sorunlarının dile getirildiği açıklamaya Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Cevat Delil, Ziraat Mühendisleri ve çiftçiler katıldı.Çiftçiler adına talepleri ileten Delil, açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki pamuk üreticilerimizi temsilen, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Adıyaman Ziraat Odalarımızın Başkanları ve çiftçilerimizle birlikte sesleniyoruz. Tekstil ve konfeksiyon sanayimize sağladığı katma değerle vazgeçilmez bir ürün olan pamuk, hammaddesi olduğu tekstil ve konfeksiyon sektörünün yaptığı ihracatla da ekonomimizde önemli bir paya sahiptir.Pamuk ayrıca, emek yoğun bir iş gücü olması nedeniyle istihdama ciddi oranda katkı sunmaktadır. Bir endüstri bitkisi olan pamuk lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayi, linteri ile de kağıt sanayinin ham maddesi durumundadır. Bunların yanı sıra pamuk çekirdeğinden elde edilen yağ biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca küspesiyle de hayvancılığın gelişmesine önemli bir katkıda bulunan pamuğun ülke ekonomisindeki yeri büyüktür. Ülkemizde 5,2 milyon dekar alanda, 2,6 milyon ton kütlü pamuk üretimi yapılmaktadır. Son 2 yılda üretim artışlarına rağmen üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 60'larda kalmıştır. Ne yazık ki aradaki fark ithalatla karşılanmakta, ithalata da milyarlarca dolar ödenmektedir. Bu nedenle pamuk üretimimizin artırılması önem arz etmektedir. İthalatın önüne geçilmesinin tek yolu pamuk üreticimizi desteklemektir.Pamukta gümrük vergilerini artıramadığımız için iç piyasa pamuk fiyatları dünya fiyatlarından doğrudan etkilenmektedir. Henüz ülkemizde hasadın başlamamasına rağmen kütlü pamuğun kilogramının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2 lira 70 kuruş ile 3 lira, Ege Bölgesinde 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 70 kuruş, Çukurova Bölgesi'nde ise 2 lira 90 kuruş ile 3 lira 10 kuruş arasında olduğu görülmektedir.Bu yıl ekimin gerçekleştirildiği Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre gübre, mazot, elektrik, zirai ilaç gibi girdilerde önemli oranlarda artışlar yaşanmıştır. Gübrede yaklaşık yüzde 60, elektrikte yüzde 70'in üzerinde artış olmuş, zirai ilaçta ise artış oranı yüzde 100'ü aşmıştır. Üreticilerimizin birim maliyetleri oldukça yüksektir. Pamuk hasadına çok az bir süre kala bu dönemde, dünya pamuk fiyatlarındaki ciddi düşüş üreticilerimizi endişelendirmektedir. Böylelikle maliyetlerin bu denli yüksek olduğu günümüzde çiftçimizin alın teri olan pamuğun 4 lire 50 Kuruş üzerinden satışı gerçekleşmelidir.Bu nedenle;• Tarım girdilerinin acilen düşürülmesi• DEDAŞ'ın çiftçiyi bezdiren keyfi uygulamalarından vazgeçmesi• 2019 yılı Destekleme Tebliği bir an evvel açıklanmalıdır.• Pamuk primlerinde gerekli düzenleme biran evvel yapılmalı, prim kilogramda en az 1 lira 20 kuruş olacak şekilde belirlenmeli ve pamuğunu satan üreticinin primi hemen ödenmelidir.• Üreticimizin mağduriyetinin giderilmesi ve üretimde kalabilmesi için prim desteğinde dekara üst sınır olarak 500 kilogram kota getirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.• Pamukta sürdürülebilirlik için sanayicinin pamuğunu iç piyasadan temin etmesi teşvik edilmelidir.• Üreticilerimizin hasat ettiği pamuğun tatminkar bir fiyatla alınması için Çukobirlik, TARİŞ, Antbirlik gibi tarım satış kooperatiflerinin devreye girmesi üreticimizin pamuk fiyatında önünü görebilmesi ve piyasanın düzenlenmesi açısından önem arz etmektedir.• İthal ürünün ucuzlaması, yerli pamuğun kullanılmasının tamamen önüne geçmiştir. Bu nedenle pamuk ithal eden kullanıcılara ithal ettiği pamuk miktarının yüzde 25'i kadar yerli üretim kullanma zorunluluğu getirilmelidir.• Borsada korbeylerde fiyat oluşmamakta, üretici ürününü satacağı fiyat hakkında bilgi sahibi olamamaktadır. Bu nedenle gerekli mevzuat değişikliği yapılmalı, ticaret borsalarında denetimler artırılmalıdır.• Ham bez ithalatı önlenmelidir.Pamukta üreticimiz, tüccarımız, sanayicimiz, esnafımız hemen bütün taraflar çok daha fazla gelir elde edebilir. Yeter ki hakça bir düzen kurulsun, sorunlarımız çözülsün. Bu duygu ve düşüncelerle yaklaşan pamuk hasadının başta üreticimiz olmak üzere bütün taraflar açısından bereketli geçmesini diliyor, İlginiz için teşekkür ediyoruz."Editör: Ahmet Şen