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Bu haber 29 Ağustos 2019 13:42:56 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı 




Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 




 

Şüphelilerin Emniyetteki İşlemleri Sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında polis ve jandarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen N.C., O.A., A.D., H.D., K.S. ve M.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 6 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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