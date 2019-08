Mehdi 2019 Yılında Gelecek / Mehmet Güven

Arap Alevilerin Cübbelisi

Bu Kişi de, Arap Alevilerin Cübbelisi... dedi Gazeteci İsmail Saymaz Twitter hesabında ve sözlerine şöyle devam etti:“Adı, Mehmet Güven. 2019 yılında Mehdi'nin geleceğini iddia ediyor. Peki, nereden biliyor? Güya Hazreti İsa, Hazreti Ali ve Hazreti Muhammed, Mehmet Güven'e haber vermiş. Arkasındaki Atatürk, sanki hüzünle bakıyor.”40 yılı aşkın bir süredir, Mehdi’nin 2019'da zuhur edeceğini söyleyen Alevi kanaat önderi Mehmet Güven, sözlerini halkın önünde tekrarladı.Mehdi olduğunu iddia edenlere bir de Mehdi'nin geleceği tarihi açıklayanlar eklenmeye devam ediyor. Son olarak Antakyalı Arap Alevi Dedesi olarak bilinen Mehmet Güven, Mehdi'nin 2019 yılında zuhur edeceğini iddia etti.İslam'da gerçekliği tartışma konusu olan 'Mehdilik' kavramı hakkında açıklamalarda bulunan Alevi Dedesi Mehmet Güven, ''Ben kendim söylüyorum demiş olursam, yalan söylemiş olurum. Hz. Mehdi'nin zuhurunu bana söyleyen Hz. İsa, Hz. Ali ve Hz. Muhammed'dir. Bazı insanlar kışkırtmak için '2019 geldi hani Mehdi nerede?' diye soruyorlar. 2019'da 12 ay 365 gün var. Bunu herkes bilsin, Allah tarafından bize iletilen 2019 yılını verdiler; ay, hafta,gün ve saat vermediler. Onun belirleyicisi Allah'tır. Her an gerçekleşebilir.'' ifadelerini kullandı.Mehdi'nin geleceği tarihle ilgili açıklamalarda bulunan Güven, ''Mehdi'nin zuhuru nasıl olacak. De ki bunu herkes bilsin: Kahvaltıdan sonra öğlen yemeğinden önce Hz. Mehdi zuhur edecek. Peki insanlar nasıl olacak? Herkes işinde gücünde olacak ve normal devam edecek. Aniden bir ses gelecek ve bütün dünyayı durduracak. Bize söylenen emir bu. Ben Hz. İsa'nın Hz. Ali'nin ve Hz. Muhammed'in söylediklerinin arkasındayım. Her an gerçekleşebilir. Hazırlık olun.'' açıklamasında bulundu.'2019'da kıyamet kopacak mı?' sorusuna cevap veren Güven, ''Bazı insanlar beni kötülemek için 'kıyamet' diyor. Hz. İsa, Hz. Ali ve Hz. Muhammed bana kıyamet demedi. Sadece Mehdi'yi söyledi. Hz. İsa gaybı bilmez diyorlar. Bu doğru değil. Hz. İsa'ya saat ilmini ve Mehdi'nin zuhurunu öğrettik diyor, kitap..'' ifadelerini kullandı.12-13 yaşından beri keramet sahibi olduğunu iddia eden Güven hakkında 2014 yılında Fetullah Gülen'le bağlantıları olduğu iddiaları ortaya atılmış, kendisi de o iddialara Çukurova Press Gazetesi'nde şu şekilde cevap vermişti: ''Fetullah Gülen adlı şahsı hayatım boyunca görmedim, konuşmadım, tanışmadım bir zırnık bile kendisinden maddi yardım almadım. İstişarede bulunmadım. Bu iftira din ile hiç ilgisi olmayanların ürettiği bir iftiradır. Fethullah Gülen’i tanımayanların misyonunu bilmeyenlerin biz aleviler hakkında neler düşündüğünü bilmeyenlerin cahilce ürettikleri bir iftiradır. Benim Fethullah Gülen ile işbirliği içerisinde olmam olabilmem söz konusu değildir. Benim anlattıklarımı dinlediğinizde böyle bir ilişkinin olmadığını olamayacağını anlayabilirsiniz.''Çukurova Press Gazetesi'ne dikkat çeken açıklamalarda bulunan Güven, Mehdi'nin 2019 geleceği olayının çıkış hikayesini de şöyle anlattı: ''Hz. Hızır’ı (a.s) rüyamda gördüm. Bana dedi ki; ‘Ya Muhammed gün gelecek Mehdi zuhuru için konuşacaksın. Ve Mehdi zuhur ettiğinde 64 yaşında olmuş olacaksın’ dedi. Ve sonra uyandım. Ben rüya üzerine düşündüm, 1955 doğumluyum, 64 yaşında olduğumda tarih 2019’u göstermiş olacak. Bu benim için bir işaretti. İlerleyen günlerde evimde uzanırken, üzerime bir şeylerin indiğini gördüm. Havada duran ve ismini açıklayamayacağım şeyleri seyrediyordum. Yanımda Hz.Hızır (a.s) vardı. Hz.Hızır (a.s)a sorduğumda; ‘Ya Seyyidim bunlar neden üzerdimde duruyor ? o zaman Hz.Hızır (a.s) bana dedi ki; ‘ gün gelecek Mehdi (a.s) zuhuru için konuşacaksın. İnsanların çoğu ‘alimler ve hocalar sana düşman kesilecek ve sana zarar vermek isteyeceklerdir. Ben de ‘ya seyyidim o zaman ben ne yapayım’ dedim. Kendisi de bana ‘sen işine devam et. Onların dönüşü bizedir’ dedi Bir süre sonra rüyamda kendimi Saint Pierre Kilisesi’nin üstündeki dağın üzerinde gördüm. Gökyüzünü izlerken birden gökyüzünün açıldığını izledim. Ve gökten 5 kişinin indiğini gördüm. Yere indikleri zamanda üçlü ve ikili bölüme ayrıldıklarını, üçe ayrılanların asker giyimli olanlarının benimle aynı safta beklediklerini, diğer iki şahsı ise koyu bordo cüppe giymiş olarak gördüm. Biri diğerinden daha uzun görünüyordu. O arada gökten bir ses gelerek ‘ Ey Muhammed’ diye sesleniyordu. Bu karşında duran iki kişinin uzun boylu olanı Hz.Ali, diğeri ise Hz.İsa (a.s)’dır. Senin safında bekleyen asker giyimli üç kişinin birisi Cebrail, diğeri Mikail, sonuncusu ise İsrafil’dir diye seslendi. Bunların aralarında tek konuşan Hz.İsa oldu. bana ve yanımdaki üç kişiye hitaben ‘Ya Muhammed gidin şehirde nida edin. 2019 senesinde Mehdi zuhur edecektir. Kim yanlış yolda gidiyorsa geri dönsün. Onun için dönüş kardır’ diyerek hz. Ali ile beraber göğe yükseldi.''Editör: Ahmet Şen