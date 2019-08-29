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Bu haber 29 Ağustos 2019 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

AK Parti’li Karaaslan: “Türkiye Meselesi Söz Konusu Olduğunda Hepimiz Tek Yürek Olmalıyız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye meselesi söz konusu olduğunda hepimiz tek yürek olmalıyız” dedi.

AK Parti’li Karaaslan: “Türkiye Meselesi Söz Konusu Olduğunda Hepimiz Tek Yürek Olmalıyız”

AK Parti’li Karaaslan: “Türkiye Meselesi Söz Konusu Olduğunda Hepimiz Tek Yürek Olmalıyız” 



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye meselesi söz konusu olduğunda hepimiz tek yürek olmalıyız” dedi. 

AK Parti İlkadım İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK gönüllüler olarak 18 yaşın heyecanı ile daha nice yıllara hizmet etmeye talip olduklarını belirterek, “18 yılda belki 50 yıla sığmayacak kadar hizmetleri yapmanın hep beraber ak gönüller olarak onurunu yaşadık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın yanında yüzde 10'dur belki de. 2023, 2053, 2071 hedeflerine hep birlikte erişeceğiz” dedi. 



 

“Hayatın Normalleşmesi İçin Bütün Çalışmalarımızı Tamamladık” 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ise, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sel ile ilgili açıklamalarda bulunarak, “Hasar büyük. Bu hasarın yaralarını sarmak kadar aynı zamanda tekrar aynı şekilde bir afetin yaşanmaması için alabileceğimiz bütün önlemleri alarak geleceğe daha güvenli bakmak istiyoruz. Salıpazarı’ndaki afeti daha da dramatik sonuçları doğurmayacak hale getiren Devlet Su İşleri’nin önceki yıllarda almış olduğu önlemlerdi. Devletimizin imkanlarının seferber edildiği, vatandaşlarımızın evlerinin çatılarından gece yağış esnasından helikopter ile alındığı, yüreğimiz ağzımızda takip ettiğimiz çok önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Hayatın normalleşmesi için gereken desteklerin ivedilikle hayata geçmesi için bütün çalışmalarımızı tamamladık” diye konuştu. 

Salıpazarı Barajı inşaatının devam etmesi için gerekli ödeneğin ayrıldığını ve inşaatın en kısa zamanda başlayacağını kaydeden Karaaslan, Çarşamba Ovası’nda 110 milyon keşif bedelli pompalı drenaj ikmal tesisi projesinin de en kısa zamanda ihale edilmesi için ekiplerin çalışmaya başladığını ifade etti. 



 

“Hepimiz Tek Yürek Olmalıyız” 

Türkiye’de yapılamaz denileni başaran olamaz denileni olduran bir parti olduklarını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti: 

“18. yaşını kutlarken herkesten aldığı güçle hareket eden AK Parti olarak ciddi anlamda yeni yatırımlarla şehrimizi kalkındıracağız. 17 ilçemizle birlikte tek bir hedefe kenetlendik. İlçenin her biri ne kadar güçlenirse Samsun o kadar güçlenecek. Samsun ne kadar güçlenirse Türkiye o kadar güçlenecek. Türkiye ne kadar güçlenirse Türkiye düşmanları o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğrayacak. Bugün Doğu Akdeniz’in nerede olduğu bilmeyen ya da Türk bayraklı gemileri tanıma becerisine sahip olmayan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Doğu Akdeniz’de bizim gemilerimizin olduğunu bilmeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. O yüzden işimiz çok zor. Verdiğimiz kavganın, dünyayla verdiğimiz mücadelenin, uluslararası alanda vermiş olduğumuz bu haklı mücadeleyi maalesef önce Türkiye’deki muhalefet partisi olmak üzere anlatmamız ve ikna etmemiz gerekenler var. Bunu görmek acı. Çünkü iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye meselesi söz konusu olduğunda hepimiz tek yürek olmalıyız.” 

Toplantıya ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar ve partililer katıldı. 



Editör: Ahmet Şen
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AK Parti’li Karaaslan: “Türkiye Meselesi Söz Konusu Olduğunda Hepimiz Tek Yürek Olmalıyız”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, “İktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye meselesi söz konusu olduğunda hepimiz tek yürek olmalıyız” dedi.
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