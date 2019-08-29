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Bu haber 29 Ağustos 2019 09:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Simpsons Dizisi Geleceği Nasıl Tahmin Ediyor?

Simpsons, 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu. Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

Simpsons Dizisi Geleceği Nasıl Tahmin Ediyor?

Dünyanın en uzun soluklu dizilerinden biri olan Simpsons, 30 senedir televizyon ekranlarından dünyanın dört bir yanındaki insanları güldürmeye devam ediyor.



 

Simpsons Dizinin En Meşhur Olduğu Alanlardan Biri de Geleceği Tahmin Etmesi

Matt Groening'in yaratıcısı olduğu ve Amerikan televizyonu Fox'ta yayımlanan Simpsons, 1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu.
Simpsons dizinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

BBC'nin Newsbeat radyo programı ekibine konuşan dizinin yazarları bu durumun, birçok kişinin tahmin ettiğinin aksine komplo teorileriyle ilişkilendirilemeyeceğini, dizide birçok konuda geleceğe dair tahminler yürütüldüğü için bunların gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.

Newsbeat'e konuşan dizi yazarlarından Al Jean bu durumu, "Eğer yeteri kadar tahminde bulunursanız yüzde 10'u doğru çıkar" diyerek açıklıyor.

Dizinin diğer bir yazarı olan Stephanie Gillis ise, "Bir bakıma 10 ay öncesinden yazan gelecekbilimcileriz, o yüzden bir sonraki adımda ne olacağını tahmin etmeye çalışıyoruz" diyor.




 

'Hangi Komik Ünlü Başkan Olur Diye Düşündük'

Simpsons'ın şimdiye kadar tahmin ettiği ve sonrasında gerçekleşen olaylar arasında iş adamı Donald Trump'ın ABD başkanı olması, şarkıcı Lady Gaga'nın Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl'da sahne alması, Ebola krizi ve hatta akıllı telefonlar da var.
Al Jean, Trump ile ilgili bölümü nasıl yazdıklarına dair, "2000 yılında hangi komik ünlü başkan olabilir diye düşünüyorduk" diyor; Trump'ın bir gün başkan adayı olacağına dair sözlerini dikkate alarak senaryoyu yazdıklarını belirtiyor.



 

Dizinin 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler Saldırılarının Gerçekleşeceğini Bildiğini İddia Ediyordu

Bazı komplo teorisi yazarları, Simpson ailesinin New York'a gittikleri bölüm üzerinden dizinin 11 Eylül 2001'de İkiz Kuleler saldırılarının gerçekleşeceğini bildiğini iddia ediyordu.
Al Jean, bu iddianın kaynağını da şöyle açıklıyor:

"New York'ta bir rehber alıyorlar, üzerinde 9 dolar ve İkiz Kuleler'in olduğu bir kapak var; 9/11 gibi gözüktüğü için böyle düşündüler ama bu tamamen bir tesadüftü."





 


 

'Grup Terapisi Gibi'

1989 yılından beri dizide yer alan Al Jean, Simpsons ekibiyle çalışmanın eğlenceli olduğunu, "10-20 adet çok eğlenceki insanlarla aynı odadasınız" diyerek açıklıyor.
Al Jean, dizide çalışmanın grup terapisi gibi olduğunu belirtirken eşi ve dizi yazarı Stephanie Gillis ise dünyada çok fazla şey olduğunu ve sonra gelip bunun üzerine konuştuklarını, o yüzden günlük hayatlarında da sürekli diziden bahsettiklerini aktarıyor.



 

.Dizi Aynı Zamanda Şimdiye Kadar 800 Kadar Ünlüye Ev Sahipliği Yaptı

İngiltere'den de çok fazla ismin büyük bir heyecanla diziye konuk olduğunu belirten yazarlar, eski İngiltere başbakanı Tony Blair'in katılımını gizli tutmaları gerektiği halde bir fotoğrafçıya yakalanmaları üzerine ertesi gün haberlere çıkmalarını gülerek anlatıyor.


Tony Blair ve Homer Simpson


 

BBC News Türkçe


Editör: Ahmet Şen

 
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