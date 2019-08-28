​CHP Gnl. Bşk. Yrd. Gökçe Şanlıurfa’ya Gelerek Çocuk İstismarı İle İlgili Bilgi Aldı

CHP Gnl. Bşk. Yrd. Gökçe Şanlıurfa’ya Gelerek Çocuk İstismarı İle İlgili Bilgi AldıCHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen Gökçe beraberinde pm üyesi Erbil Aydınlık ile birlikte Şanlıurfa'da günlerdir kamuoyunu rahatsız eden ve toplumda ciddi olumsuzluklara sebebiyet veren çocuk istismarları ve çocuk yaşta doğum vakalarının Türkiye ortalamalarının çok üstünde olan bu dosyaları yerinde incelemek ve konunun muhatapları ile yerinde görüşüp fikir alış verişinde bulunmak üzere CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir ve il yönetimiyle birlikte İl Kadın Kolları Başkanı Nuket Aktaş, Gençlik Kolları Bşkanı Garip Çay, Belediye Meclis Üyesi Fevzi Aydınlık ile birlikte incelemelerde bulundular.Şanlıurfa Avukatlar Barosu ve Şanlıurfa Tabipler odasına göstermiş oldukları samimiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.Editör: Ahmet Şen