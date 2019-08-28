Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti



Ergin; Ak Parti'den İstifa Etti, Babacan'la Parti Kuracağı Düşünülüyor

Babacan'ın Ekibi

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin AK Parti'den istifa ettiEski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, üç dönem milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yaptığı AK Parti'den istifa etti.Yerel seçimlerin ardından Türk siyaseti eski günlerde olduğu gibi yeniden hareketlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yollarını ayırma kararı alan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan yeni parti kurma hazırlığına başladı.Bu gelişmeler ışığında AK Parti'den istifa eden ilk isim Ali Babacan oldu.Yeni partisi için siyasetin eski isimleriyle birlikte hareket eden Babacan'ın kadrosunda eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de yer aldı.AK Parti'de 3 dönem milletvekilliği yapan Sadullah Ergin, AK Parti'den istifa etti.Ali Babacan ile yeni partinin kurucuları arasında olması beklenen Ergin henüz açıklama yapmadı.Ali Babacan ile birlikte hareket edenler arasında; Beşir Atalay, Ertuğrul Günay, Nihat Ergün gibi isimler de var.Editör: Ahmet Şen