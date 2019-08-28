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Bu haber 28 Ağustos 2019 20:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şehirlerarası Otogar Karıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

​Şehirlerarası Otogar Karıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

​Şehirlerarası Otogar Karıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şehirlerarası Otogar Karıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Batman şehirlerarası otogarında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. 



 

Olayla İlgili 5 Şahıs Gözaltına Alındı

Edinilen bilgilere göre kavga Pazaryeri Mahallesi’nde bulunan şehirlerarası otogarında meydana geldi. Henüz sebebi öğrenilemeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bıçaklar çekildi. Yaşanan arbedede 20 yaşındaki S.Y. aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı. 



Olayla ilgili incelemenin devam ediyor.


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Şehirlerarası Otogar Karıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
​Şehirlerarası Otogar Karıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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