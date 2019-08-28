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Bu haber 28 Ağustos 2019 19:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Balık Tutmak İçin Gölete Girdi Boğuldu

Adıyaman’da 5 çocuk babası yabancı uyruklu kişi, balık tutmak için girdiği Atatürk Barajı Göleti'nde boğularak hayatını kaybetti.

Balık Tutmak İçin Gölete Girdi Boğuldu


Balık Tutmak İçin Gölete Girdi Boğuldu 





Trafik polisleri adamı kurtarmak için üniformalarıyla suya atladı 



Adıyaman’da 5 çocuk babası yabancı uyruklu kişi, balık tutmak için girdiği Atatürk Barajı Göleti'nde boğularak hayatını kaybetti. 



 

Bazı Polis Memurları, Ahmet Abdulkadir’i Kurtarmak İçin Üniformalarıyla Beraber Suya Atladı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında kardeşi Cemal Abdulkadir (24), ve 7 yaşlarında olduğu tahmin edilen oğluyla beraber Atatürk Barajı Göleti'ne balık tutmaya giden 35 yaşındaki 5 çocuk babası Ahmet Abdulkadir, suya girdi. Bir süre suda yürüyerek ilerleyen ve balık tutmaya çalışan Ahmet Abdulkadir, hem kardeşinin hem de çocuğunun gözleri önünde suda çırpınarak gözden kayboldu. Yüzme bilmeyen ve olayın şoku ile bağırmaya başlayan Cemal Abdulkadir’in sesini duyan Bölge Trafik Müdürlüğü bahçesindeki trafik polisleri, durumu dalgıç ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirerek olay yerine koştu. Bazı polis memurları, Ahmet Abdulkadir’i kurtarmak için üniformalarıyla beraber suya atladı. Suda bir süre Ahmet Abdulkadir’i arayan trafik polisleri olay yerine dalgıç ekiplerinin gelmesiyle sudan çıktı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ahmet Abdulkadir’in cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de geldiği olay yerinde Abdulkadir’in cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Balık Tutmak İçin Gölete Girdi Boğuldu
Balık Tutmak İçin Gölete Girdi Boğuldu
Adıyaman’da 5 çocuk babası yabancı uyruklu kişi, balık tutmak için girdiği Atatürk Barajı Göleti'nde boğularak hayatını kaybetti.
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