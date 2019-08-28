Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Kuran Kursuna Destek

10 Yılda Almadığımız Hizmeti 4 Ay Gibi Kısa Bir Süre İçerisinde Fazlasıyla Aldık

Mahallelerimizde Yapılacak Olan Kuran Kursları ve Kültür Evleri'ne Yönelik Desteklerimiz Devam edecektir

Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan Kuran Kursuna DestekHarran Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle Harran’a bağlı Gökçe Mahallesi’nde Kuran Kursu Binasının temeli atılarak, Kültür Evi’nin eksikleri giderildi.Gökçe Kırsal Mahallesi sakinleri ile hayırseverler tarafından yapımı üstlenilen ve Harran Belediyesi tarafından desteklenecek olan Kur'an Kursu Binasının temeli atıldı.Gökçe Mahalle Muhtarı İsa Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 10 yılda almadığımız hizmeti 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde fazlasıyla aldık. Kuran Kursumuzun temelini Başkan Özyavuz sayesinde attık. Mahallemizde bulunan kültür evimizin de bütün eksiklerini giderdi. Başkan Özyavuz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ise konuyla ilgili yaptığı açıklama da “Amacımız Dini, Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıp, haiz bir gençlik yetiştirmektir. Belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında yer aldık ve almaya devam edeceğiz. Bu güzel ve anlamlı çalışmada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mahallelerimizde yapılacak olan Kuran Kursları ve Kültür Evleri'ne yönelik desteklerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen