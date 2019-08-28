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Bu haber 28 Ağustos 2019 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Güvenlik Korucuları Ve Şehit Ailelerinden Kayyuma Destek / “HDP’li Belediyeler Vatandaşların Çocuklarını Dağa Gönderemeyecekler”

Güvenlik Korucuları Ve Şehit Ailelerinden Kayyuma Destek / “HDP’li Belediyeler Vatandaşların Çocuklarını Dağa Gönderemeyecekler”

Güvenlik Korucuları Ve Şehit Ailelerinden Kayyuma Destek / “HDP’li Belediyeler Vatandaşların Çocuklarını Dağa Gönderemeyecekler”

Güvenlik Korucuları Ve Şehit Ailelerinden Kayyuma Destek / “HDP’li Belediyeler Vatandaşların Çocuklarını Dağa Gönderemeyecekler” 

 Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: 




 

"Hdp’li Belediyeler Ellerini Kollarını Sallayarak Vatandaşların Çocuklarını Dağa Gönderemeyecek" 

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret ederek başarılar dilerken, HDP'li belediye tarafından işten çıkarılan şehit ve gazi yakınlarının yeniden işe alınmasından dolayı teşekkür etti. 

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır’a gelerek İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarete Başkan Sözen'in yanı sıra Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Bingöl konfederasyon başkanları, kadın kolları başkanları, şehit aileleri ve korucular da katıldı. Vali Güzeloğlu ile istişarelerde bulunan Başkan Sözen, daha sonra büyükşehir belediye önünde açıklamalarda bulundu. 




 

“Bizim Belediye Başkan Vekillerimize Desteğimiz Tamdır” 

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, belediye başkan vekillerine desteklerinin tam olduğunu ve her ortamda şehit, korucu ve gazi aileleri olarak yanlarında durduklarını söyledi. Başkan Sözen, “İçişleri Bakanlığı tarafından atanan belediye başkanlarımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletmek üzere, sabah Mardin’de şimdide Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde valimizi ziyaret ederek hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi ilettik. Millete hizmet edilmesi gereken bu makamlar da PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yapan belediye başkanlarından tutun şehir ve cadde isimlerine şehit ve gazilerimizin isimleri yerine dağda örgüt saflarında vurulan teröristlerin ismini veren devletin ve milletin vergileri ile ödenen paraları PKK terör örgütüne hizmet olarak aktaran, Diyarbakır sokaklarını sürekli kaosa çevirmek için elinden gelen bütün gayreti gösteren hiçbir zaman PKK terör örgütü ile arasına mesafe koymayan, bu belediyeler görevlerini yapmadıkları için İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkan vekilleri atanmıştır. Bizim belediye başkan vekillerimize desteğimiz tamdır, şehit, korucu ve gazi aileleri olarak her ortamda yanlarındayız. Valilerimiz göreve başlar başlamaz bu milletin bizlere emaneti olan şehit ve gazilerimizin yakınlarının iş hakkını fes eden HDP belediyelerinin işten çıkarttıkları şehit ve gazi aileleri süratli bir şekilde tekrar işe alındılar, bu kapsamda vali ve belediye başkan vekillerimize teşekkür ediyoruz” dedi. 



 

“HDP’li Belediyeler Vatandaşların Çocuklarını Dağa Gönderemeyecekler” 

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır’da yaşanan Hacire annenin cesaretini dile getirerek HDP’li belediyelerin ellerini kollarını sallayarak vatandaşların çocuklarını dağa gönderemeyeceklerini aktardı. Sözen, “Bu ülkede Diyarbakır’da, Mardin’de, Van’da, Hakkari’de ve birçok yerde HDP’li belediyeler tarafından vatandaşlarımızın çocukları maalesef zorla dağa gönderilip, terörist haline getirilip sonra da milletimize kurşun sıkacak duruma getirildi. En son Diyarbakır’da yüreği temiz güzel bir annemizin şehit çocuğu olarak ellerinden öpüyorum. Cesaretli annemiz, PKK’nın ve HDP’nin kimyasını bozacak şekilde evladımı istiyorum diye HDP il başkanlığı önünde ciddi bir direnç gösterdi. O mücadelesini de sonuna kadar sürdürerek evladını terörist dağ kadrosunun elinden kurtardı ve vatanımıza bir evlat kazandırdı. Buda gösteriyor ki bundan sonra Diyarbakır ve Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. HDP’li belediyeler ellerini kollarını sallayarak vatandaşların çocuklarını dağa gönderemeyecekler. Kendi çocukları Ankara ve Avrupa’da en özel kolejlerde okurken, fakir fukaranın çocuklarını dağa götürüp terörist yapmak ve sonrada tabutlar içerisinde onların cesetlerini getirmek suretiyle üzerinde siyaset yapma devri bu annemizin başkaldırdığı isyanı ile inşallah sona ermiştir. Bundan sonra inşallah aileler ve anneler çocuklarına sahip çıkacaklar, her anne için kendi çocuğu değerlidir. Ama söz konusu HDP olunca kendileri için kendi çocukları değerlidir” diye konuştu. 




Editör: Ahmet Şen
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Güvenlik Korucuları Ve Şehit Ailelerinden Kayyuma Destek / “HDP’li Belediyeler Vatandaşların Çocuklarını Dağa Gönderemeyecekler”
Güvenlik Korucuları Ve Şehit Ailelerinden Kayyuma Destek / “HDP’li Belediyeler Vatandaşların Çocuklarını Dağa Gönderemeyecekler”
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