İngilizcesi Yetmeyen Suudi İş Adamı ‘Yanlışlıkla’ 365 Milyon Dolara İki Uçak Satın Aldı

İş Adamının Çok Da İyi Olmayan İngilizcesi Sipariş Sürecinde Sorunlar Yarattı

Airbus Faturayı 365 Milyon Dolar Olarak Açıkladı

Uçağın Kişiye Özel Olduğunu Düşünen İş Adamının Fiyat Konusunda Pazarlık Yapmadığı Belirtildi

Suudi İş Adamın İngilizcesi Yetmeyince ‘Yanlışlıkla’ 365 Milyon Dolara İki Uçak Satın AldıOğluna doğum günü hediyesi olarak küçük bir uçak almak isteyen Suudi Arabistanlı iş adamı, Airbus ile yaşadığı dil problemi sonrasında yanlışlıkla iki uçak aldı. Hata, iş adamına 365 milyon dolara patladı.Adı açıklanmayan ancak enerji sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen iş adamı, havacılık tutkusuyla bilinen oğlunun doğum günü için ‘küçük çapta’ uçak modellerine bakmaya başladı. Airbus ile iletişime geçen iş adamının çok da iyi olmayan İngilizcesi sipariş sürecinde sorunlar yarattı.İş adamı “Uçağın içi ve dışıyla ilgili o kadar fazla soru sorular ki ben de oldukça kesin ölçekli modeller yaptıklarını düşündüm” dedi.Airbus’un faturayı 365 milyon dolar olarak açıklaması üzerine bile durumun farkına varmayan adam, “Tüm o para birimi konuşmalarında kaybolmuştum. Miktarın biraz yüksek olduğunu düşündüm ama mantıklı buldum” ifadelerini kullandı.Ancak işin aslı ise aylar sonra, Airbus’un uçakların teslimata hazır olduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. İş adamı, “Bana kimin uçuracağını sordular, şaka olduğunu sandım” dedi.Ancak iş adamı satışı iptal etmek yerine A350-1000s model iki uçağı aldı. İş adamının ‘hesapta olmayan ikinci uçağı kuzenine hediye ettiği belirtildi.Editör: Ahmet Şen