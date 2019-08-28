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Bu haber 28 Ağustos 2019 12:02:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk Yatırımın Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk İkinci Etabına Başladı

Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Direkli Mahallesindeki 2 milyon 200 bin liralık yatırımın 1.2 milyonluk ilk etabını bir süre önce tamamlayan Dicle Elektrik, söz konusu yatırımın 1 milyon liralık ikinci etabına başladı.

​Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk Yatırımın Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk İkinci Etabına Başladı

Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk Yatırımın Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk


Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Direkli Mahallesindeki 2 milyon 200 bin liralık yatırımın 1.2 milyonluk ilk etabını bir süre önce tamamlayan Dicle Elektrik, söz konusu yatırımın 1 milyon liralık ikinci etabına başladı.


Dağıtım bölgesindeki müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için çalışan Dicle Elektrik, planlı yatırımlarını ara vermeksizin sürdürüyor. Bu çerçevede Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından Direkli Mahallesindeki elektrik şebekesi yenilenmeye başlandı. Söz konusu yatırımın 1.2 milyon liralık ilk kısmı ile mahallede 8 bin 500 metre alpek ve 72 bin metre abone kablosu döşendi, cadde ve sokaklara 215 beton direk dikildi. Yatırım kapsamında 340 adet Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu'nun (DÜSOP) montajı da tamamlandı.




 

4 Bin Abone Olumlu Etkilenecek 

Mahallede yaşayan yaklaşık 4 bin aboneyi ilgilendiren yatırımın 1 milyon liralık ikinci etabına ise Kurban bayramından önce başlandı. Yatırım kapsamında mahallede, öncekine ek olarak 10 bin metre daha alpek kablosu ile 41 bin metre de abone kablosu döşendi. Yatırım bölgesinde 120 yeni direk dikilirken 250 adet DÜSOP’un montajı tamamlandı.
Önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan yatırım ile birlikte Direkli Mahallesinde aşırı yükten dolayı yaşanan abone kaynaklı arızaların azalması, hatta önemli ölçüde ortadan kalkması bekleniyor.



Editör: Ahmet Şen

 
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​Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk Yatırımın Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk İkinci Etabına Başladı
​Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk Yatırımın Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 2.2 Milyonluk İkinci Etabına Başladı
Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan Direkli Mahallesindeki 2 milyon 200 bin liralık yatırımın 1.2 milyonluk ilk etabını bir süre önce tamamlayan Dicle Elektrik, söz konusu yatırımın 1 milyon liralık ikinci etabına başladı.
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