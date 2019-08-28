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Bu haber 28 Ağustos 2019 11:15:55 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin, Pamuk Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, pamuk üretimiyle ilgili yaşadıkları teknik ve mali sorunların çözülmesi talebiyle, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde yol kapatma yöntemiyle eylem yapan çiftçilerden bir grupla Valilik toplantı salonunda bir araya geldi

Vali Erin, Pamuk Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi

Vali Erin, Pamuk Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi




 

Yapılan Bu Eylemi Hiçbir Şekilde Tasvip Etmediğini İfade Etti 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, pamuk üretimiyle ilgili yaşadıkları teknik ve mali sorunların çözülmesi talebiyle, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde yol kapatma yöntemiyle eylem yapan çiftçilerden bir grupla Valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Vali Erin, yapılan bu eylemi hiçbir şekilde tasvip etmediğini ifade etti.




 

Bizim de İşimizi Zorlaştırır, Yanınızda Duramayız. Başka Hiçbir İşe Yaramaz 

İki yıldan fazla süredir görev yaptığı Şanlıurfa’da Valiliğe gelen tüm vatandaşlarla görüştüğünü ve yardımcı olduğunu hatırlatan Vali Erin, yapılan eylemden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Bunu, halkla iç içe olmayan bir Valiye yapabilirsiniz. Halkla irtibatı olmayan, halkın içinde olmayan birine karşı yapabilirsiniz. Ama neredeyse 24 saat esasına göre kapısı ve gönlü halka açık olan birine bu yapılmaz. Bunu tasvip etmiyorum, soruna çare bulmak da bu şekilde olmaz. Şehirlerarası açık olan bir yolu kapatmak, ancak başkalarının işidir. Devletine, milletine, bayrağına bağlı olan çiftçi kardeşlerimizin bu tür hukuksuz eylemlerde bulunması sadece işinizi zorlaştırır. Bizim de işimizi zorlaştırır, yanınızda duramayız. Başka hiçbir işe yaramaz” diye konuştu.



 

Gerçekleştirdikleri Yol Kapatma Eyleminden Dolayı Vali Erin’den Özür Dilediler

Çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ettiklerini ifade eden Vali Erin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, güvenlik güçlerinin ve tüm kamu kuruluşlarının sorunları ortadan kaldırmak için çalıştığını belirterek, “Buradan çözülecek meseleler için zaten görevimizi yapıyoruz. Buradan çözülemeyecek meseleleri de usulüne uygun şekilde ilgili mercilere iletmek de bizim görevimiz. Siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz var. Bunlar vasıtasıyla Tarım Bakanıyla görüşme imkanınız var. Ama yol kapatma yöntemiyle beni görüştürün deme şansınız yok” dedi.

Çiftçilerin dertlerine çare aramak için oluşturacakları temsilcilerle medeni şekilde hak arama çabalarını her zaman destekleyeceğini, Şanlıurfalılardan beklenenin de bu olduğunu kaydeden Vali Erin, yol kapatma yöntemiyle hak arama yönteminin medeniyetle bağdaşmadığını söyledi.

Gerçekleştirdikleri yol kapatma eyleminden dolayı Vali Erin’den özür dileyen çiftçiler ise, pamuk üretimiyle ilgili tohum temini, ilaçlama ve satış fiyatı konusunda büyük sorunlar yaşadıklarını, dönüm başına 1300 TL masraf ettiklerini ve bir dönümden elde edilen pamuğu sattıklarında masraflarını bile karşılayamadıklarını ifade ederek son çare olarak böyle bir eylem yaptıklarını ifade ettiler.

Toplantıda sorunlarını dile getiren çiftçiler, pamuktaki hastalıklara karşı kullandıkları ilaçların etkisiz olduğunu, ilaç temininde ve satış fiyatında sorunları yaşadıklarını, bunun yanında sulama ve elektrik bedellerinin de çok yüksek olduğunu ifade ederek, sorunlarına çözüm bulunmasını istediler.




 

Vali Erin, Çiftçilerin Kredi Kullanması Konusunda Yaşanan Problemlerin Çözülmesi İçin de Ziraat Bankası İle Görüşme Yapılacağını İfade Etti

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı,  Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu ile çiftçi temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Vali Erin, zirai ilaç satan bayilerin tamamının denetlenmesi, ruhsatsız ilaç satışı yapanların engellenmesi ve gerekli cezai işlem uygulanarak faaliyetten men edilmesi talimatı verdi.

Pamuk alım satımıyla ilgilenen işletmelerin gerekli yasal şartları taşıyıp taşımadığıyla ilgili denetimlerin titizlikle yapılması, çiftçileri zor durumda bırakacak, tekel oluşmasına yönelik çalışmaları engellemeye yönelik tüm tedbirlerin alınması talimatı da veren Vali Erin, pamuk taban fiyatlarının uluslararası borsa şartlarında belirlendiğini, desteklemeler konusunda da ilgili oda başkanlarıyla birlikte üst mercilere başvurulacağını, bu konuların ilgili organlara ve siyasetçilere aktarılmasını sağlayacaklarını söyledi. Vali Erin, çiftçilerin kredi kullanması konusunda yaşanan problemlerin çözülmesi için de Ziraat Bankası ile görüşme yapılacağını ifade etti.


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Vali Erin, Pamuk Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi
Vali Erin, Pamuk Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, pamuk üretimiyle ilgili yaşadıkları teknik ve mali sorunların çözülmesi talebiyle, Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde yol kapatma yöntemiyle eylem yapan çiftçilerden bir grupla Valilik toplantı salonunda bir araya geldi
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