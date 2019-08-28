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Bu haber 28 Ağustos 2019 10:25:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kıran 2 Müşterek Operasyonu Başladı

Mardin, Batman ve Şırnak Kırsalında 'Kıran 2 Müşterek Operasyonu' Başladı

Kıran 2 Müşterek Operasyonu Başladı


Mardin, Batman ve Şırnak Kırsalında 'Kıran 2 Müşterek Operasyonu' Başladı 
Terör Örgütünü Bölgeden Tamamen Silmek İçin Düğmeye Basıldı 



 

Kıran 2 Operasyonu, Büyük Çaplı 27 Ağustos 2019 Günü Saat 20.00’dan İtibaren Başladı 

Mardin, Batman ve Şırnak kırsalında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın bizzat yönettiği, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç tarafından koordine edilen Kıran 2 operasyonu başladı. 

Mardin, Batman ve Şırnak illerinin güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımı ve bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın Mardin'de esas komuta yerinde bulunarak sevk ve idare ettiği Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç’un operasyon komutanı olduğu Batman, Şırnak ve Mardin illerini kapsayan kırsalda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek ve kullanılamaz hale getirmek maksadıyla icra edilecek olan Kıran 2 operasyonu, büyük çaplı 27 Ağustos 2019 günü saat 20.00’dan itibaren başladı. 




 

Tümgeneral Halis Zafer Koç, Komuta Merkezi Olan Dibek Dağı Bölgesinde Timlerin Başında Bizzat Operasyonu İdare Ediyor 

Operasyonda jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularından müteşekkil Mardin’den 69, Şırnak’tan 26, Batman’dan 22 olmak üzere toplam 117 operasyon timinin görev aldığı belirtildi. Kıran 2 operasyonu planlandığı şekilde kararlılıkla devam ederken, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve operasyon sorumlusu Tümgeneral Halis Zafer Koç, komuta merkezi olan Dibek Dağı bölgesinde timlerin başında bizzat operasyonu idare ediyor.



Editör: Ahmet Şen


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