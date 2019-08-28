Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 28 Ağustos 2019 08:39:21 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'nın Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere destek amacıyla zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'nın Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere destek amacıyla zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. 



 

Zırhlı Araç Ve İş Makinelerinin Suriye Sınırında Konuşlu Askeri Birliklere Takviye Amacıyla Gönderildiği Öğrenildi 

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat yüklü askeri tırlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine doğru gitti. Zırhlı araç ve iş makinelerinin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. 


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Şanlıurfa'nın Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere destek amacıyla zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var”
Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var”
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var” dedi.
Tombala Oynatılan Mekana Operasyon: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Tombala Oynatılan Mekana Operasyon: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’da yasa dışı tombala oyunu oynatılan bir mekana yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da Ahlak Operasyonu: 15 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da Ahlak Operasyonu: 15 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’da toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kadın gözaltına alındı.
Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan 119 Mahalleye Özel Ekip
Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan 119 Mahalleye Özel Ekip
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ilçe merkezinde birer birer faaliyete geçirdiği projelerden sonra kırsal mahalleleri de unutmadı.
Şanlıurfa’da 4 bin 203 Adet Gümüş Sikke Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da 4 bin 203 Adet Gümüş Sikke Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
​Şanlıurafa Akçakale Yolu; Harran Yol Çatı Üzerinde Çitçiler Yolu Ateşe Vererek Eylem Yaptı
​Şanlıurafa Akçakale Yolu; Harran Yol Çatı Üzerinde Çitçiler Yolu Ateşe Vererek Eylem Yaptı
Edinilen bilgilere göre pamuk fiyatlarının belirlemesi için eylem yapan çiftçiler seslerini ancak bu şekilde duyuracaklarını bildirdiler.
İmparator Göbeklitepe’de
İmparator Göbeklitepe’de
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Haliliye Belediyesi tarafından müzeye çevrilecek doğduğu evi ve mağarayı ziyaretinin ardından Göbeklitepe’yi ziyaret etti.
Şanlıurfa Sınırında Teröristlerin Mevzileri Görüntülendi
Şanlıurfa Sınırında Teröristlerin Mevzileri Görüntülendi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad'da sessizlik devam ederken, sınırda teröristlere ait mevziler görüntülendi.
Otomobil Takla Attı, Sürücü Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı
Otomobil Takla Attı, Sürücü Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı
Kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü
Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa’da Damdan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’da Damdan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dengesini kaybedip evin damından zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
İbrahim Tatlıses Doğduğu Mağarayı Görünce Duygusal Anlar Yaşadı
İbrahim Tatlıses Doğduğu Mağarayı Görünce Duygusal Anlar Yaşadı
Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var”
Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var”
Tombala Oynatılan Mekana Operasyon: 2 Kişi Gözaltına Alındı
Tombala Oynatılan Mekana Operasyon: 2 Kişi Gözaltına Alındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:20
Güneş
05:45
Öğle
12:31
İkindi
16:12
Akşam
19:08
Yatsı
20:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿