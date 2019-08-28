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Bu haber 28 Ağustos 2019 00:33:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan Şanlıurfa Valisini Ziyaret Etti

Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan Şanlıurfa Valisini Ziyaret Etti

​Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan Şanlıurfa Valisini Ziyaret Etti

Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan Şanlıurfa Valisini Ziyaret Etti



Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan bugün çiftçilerimizin yapmış olduğu gösterileri çok yakından takip ederek bu gösterilerin bir an önce sona ermesi için gösterilerin ardından Şanlıurfa valisi sn. Abdullah Erin'in yanına giderek, yaşanan bu olumsuz olayların bir an önce giderilmesi adına sn. Valimiz Abdullah Erin'den söz aldı.



Başkan Ayhan; en kısa sürede sn. bakanımızla bir araya gelerek çiftçimizin yaşadığı bu haksızlığa engel olacağını kaydetti.


Editör: Ahmet Şen
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​Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan Şanlıurfa Valisini Ziyaret Etti
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