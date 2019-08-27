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Bu haber 27 Ağustos 2019 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var” dedi.

Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var”

Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin: 




 

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarını korur” 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Türkiye’nin sınırları dışında da toprakları olduğunu belirterek, o topraklarda yeniden Türk bayrağını dalgalandırmak ve oradaki güvenlik güçlerinin görev yapmasını sağlamak mecburiyetinde olduklarını söyledi. 

Karabük İl Özel İdaresi’nin Hamzalar mevkisindeki asfalt plentinin açılışı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin’in katılımı ile gerçekleştirildi. Tören öncesi konuşma yapan Şahin Türkiye’yi bölmek ve parçalamak isteyen terör örgütlerinin arkasındaki güçlerin de isteğini yerine getirmek için Türkiye ile savaş halinde olduklarını ifade ederek, “Türkiye'de topraklarını böldürmemek için bu terör örgütleriyle canhıraş mücadele vermekte. Biz sadece 780 bin kilometre vatan toprağını korumak için bu mücadeleyi vermiyoruz. Türkiye Devleti'nin sınırları dışında da toprak parçası var. Suriye’de 10 dönümlük bir toprak parçası, Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu yer. Maalesef DEAŞ militanları bu türbeyi yağma etmek düşüncesini ortaya koyunca biz oradan Süleyman Şah Türbesi’ni ve içindeki naaşını aldık ve sınırımıza getirdik. Geçici türbe yaptık” dedi. 




 

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti Topraklarını Korur” 

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarını korur” diyen Şahin “Uluslararası anlaşmalarla Türkiye Cumhuriyeti toprağı olarak kabul edilen toprağı da korur, korumak mecburiyetindedir. Fırat’ın doğusunda Türkiye ne arıyor, ne yapacak? Önce güvenli bölge kuracağız. Suriye’den ülkemize sığınmış olan Suriyelileri, o güvenli bölgeye yerleştireceğiz. Bunun dışında biz belli bir derinlikte bu güvenli bölgenin oluşmasını isterken, aynı zamanda sınırımıza getirmek zorunda kalmış olduğumuz Süleyman Şah hazretlerinin türbesini o 92 kilometre içerideki yere taşımak mecburiyetindeyiz. Böyle bir sorumluluğumuz da var. Demek ki topraklarımızı korumak için de terörle mücadele etmek durumundayız” diye konuştu. 





 

“Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var” 

Şahin, terörle mücadelede başarılı olacaklarını ifade ederek şunları söyledi: 
“Bu hepimizin, iktidar, muhalefet, bu ülkede siyaset yapan herkesin temel hedefidir. Hizmet vermede parti ayırımı olmaz. Birbirimize destek vereceğiz. Hem iç politikada hem dış politikada insanımızın ve ülkemizin menfaati olan her şeyde bir ve beraber hareket edeceğiz, etmek mecburiyetindeyiz. Dün Malazgirt Zaferi'nin 948’inci yılını kutladık. İlk defa Cumhurbaşkanımız Malazgirt'te bu zaferin yıl dönümü dolayısıyla devlet töreni diyeceğimiz önemli etkinlikler yaptı. Süleyman Şah ile Malazgirt arasında öyle bir bağlantı var ki, Süleyman Şah Alparslan'ın Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açılınca Oğuz boylarından Kayı boyunun beyidir. Girmiş Anadolu'nun içlerine oraya yurt edinmeye karar vermiş. Fırat'tan geçerken boğulmuş 2 askeriyle. Vefat ettikten sonra hemen orada Caber Kalesi'nin kenarına defnedilmiş. Sonra oraya türbe yapılmış. Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim döneminde orası Osmanlı topraklarına katılmış. Osmanlı yıkılınca Fransızlar oraya el koymuşlar ancak 1921 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Ankara Antlaşması'nın 9. Maddesi ile Caber Kalesi'nin ve Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti toprakları olduğuna o anlaşma ile karar vermiş. O yüzden bizim şuanda Suriye içinde toprağımız var. 10 dönümlük de olsa toprağımız var. O toprağımızı yeniden ele geçirmek, bayrağımızı orada dalgalandırmak ve oradaki taburumuzun görev yapmasını sağlamak mecburiyetindeyiz.” 

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından asfalt plentinin açılışı kurdelenin kesimi ile yapılırken, törene Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin’in yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, Hüseyin Avni Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve İl Özel İdare çalışanları katıldı. 




Editör: Ahmet Şen
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Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var”
Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var”
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin: “Suriye Sınırı İçerisinde Toprağımız Var” dedi.
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