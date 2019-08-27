Tombala Oynatılan Mekana Operasyon: 2 Kişi Gözaltına Alındı



Yapılan Operasyonda, Kamera Cihazı, Televizyon, Tombala Makinesi, 200 Adet Pul, 40 Adet Tombala Kartı Ele Geçirildi

Tombala Oynatılan Mekana Operasyon: 2 Kişi Gözaltına AlındıŞanlıurfa’da yasa dışı tombala oyunu oynatılan bir mekana yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte kumar suçu işleyen şahıslara yönelik operasyon başlattı.Bu kapsamda Atatürk Mahallesi'nde yasa dışı tombala oyunu oynatılan bir mekanda yapılan operasyonda, kamera cihazı, televizyon, tombala makinesi, 200 adet pul, 40 adet tombala kartı ele geçirildi. 12 kişiye kumar oynamaktan 4 bin 320 lira para cezası kesildi. Kumar oynatan 2 kişi de gözaltındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Ahmet Şen