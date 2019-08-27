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Bu haber 27 Ağustos 2019 19:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Ahlak Operasyonu: 15 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’da toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kadın gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Ahlak Operasyonu: 15 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da Ahlak Operasyonu: 15 Kişi Gözaltına Alındı




Şanlıurfa’da toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kadın gözaltına alındı. 




 

Yapılan Operasyonda Bir İş Yerinde 10, Diğer İş Yerinde 5 Olmak Üzere 15 Kadın Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yasa dışı olarak kadınları konsomatris olarak çalıştırıp toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir iş yerinde 10, diğer iş yerinde 5 olmak üzere 15 kadın gözaltına alındı. Kadınlardan yabancı uyruklu olanlar sınır dışı işlemleri için ilgili kuruma teslim edildi. İş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı. 



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
Şanlıurfa'da Ahlak Operasyonu: 15 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'da Ahlak Operasyonu: 15 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’da toplumun ahlaki değerlerine ve yasal prosedürlere aykırı hareket eden iki iş yerine düzenlenen operasyonda 15 kadın gözaltına alındı.
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