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Bu haber 27 Ağustos 2019 18:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses'ten Başkan Baydilli'ye Ziyaret

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Baydilli, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan olan İbrahim Tatlıses'i ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tatlıses'ten Başkan Baydilli'ye Ziyaret

Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Baydilli, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan olan İbrahim Tatlıses'i ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
 


 

Metin Baydilli, Şanlıurfa'nın Medarı İftiharı Olan İbrahim Tatlıses'in Kendilerini Ziyaretinden Büyük Onur Duyduklarını Belirtti 

Bir dizi ziyaretler için Şanlıurfa'ya gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Baydilli ile Karaköprü hakkında sohbet eden Tatlıses, Karaköprü'nün gelişimine hayran kaldığını iletti. Ziyarette AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Saraç ve Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.
 
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, İbrahim Tatlıses'e Karaköprü'nün gelişmesi adına yaptıkları çalışmalardan bahsederken, Tatlıses Karaköprü'nün 20 yıl önce bir köyden şu an muazzam bir şehre dönüştüğünü dile getirerek çalışmalarından dolayı Başkan Baydilli'ye teşekkür etti.
 
Ziyaretin adından bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'nın medarı iftiharı olan İbrahim Tatlıses'in kendilerini ziyaretinden büyük onur duyduklarını belirtti.




 

Burada Güzel Yatırımlar Gerçekleştirecektir 

Başkan Baydilli, "Türkiye'nin müzik imparatoru, değerli hemşerimiz İbrahim Tatlıses iki gündür Şanlıurfa'da hemşerilerinin arasında. Bugün de bizleri ziyaret ederek onurlandırdı ve çok mutlu etti. 2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edilirken, dünyanın dört bir yanından insanlar Göbeklitepe'ye geliyor ve Şanlıurfa'yı görüyor. İbrahim Tatlıses'in doğduğu evin müze olması yine turistleri oraya da çekecektir ve Şanlıurfa'mıza hem kültürel hem de maddi anlamda katkı sağlayacaktır. Ben değerli sanatçımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
 
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'yı ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Şanlıurfa'nın yetiştirdiği ve tüm dünyada kabul gören değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses memleketini ziyaret edip incelemeler yaptı. Burada güzel yatırımlar gerçekleştirecektir. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.
 

 

Karaköprü Adeta Paris Olmuş, Çok Büyümüş Ve Gelişmiş 

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ise Karaköprü'nün narlıklarıyla meşhur bir belde olduğunu hatırlatırken, Karaköprü'nün son dönemde çok modernleştiğine dikkat çekti.
 
Tatlıses, "Karaköprü adeta Paris olmuş, çok büyümüş ve gelişmiş. Bunu da yaptığı hizmetlerle Metin Baydilli kardeşimiz sağladı. Sayın Başkanımızın daha fazla hizmet etmesini diliyorum çünkü adam iyi adam ve hizmet eden bir adam. Hizmet eden adamı herkes sever inşallah bu hizmetinden geri kalmaz" diyerek Başkan Baydilli'yi hizmetlerinden dolayı tebrik etti.
 
İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediyesi ziyaretinde Başkan Baydilli ve personelle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirirken, Başkan Baydilli, Tatlıses'e Karaköprü'nün simgesi olannar sembolü hediye etti.





Editör: Ahmet Şen
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Tatlıses'ten Başkan Baydilli'ye Ziyaret
Tatlıses'ten Başkan Baydilli'ye Ziyaret
Şanlıurfalı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi makamında ziyaret etti. Başkan Baydilli, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan olan İbrahim Tatlıses'i ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
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