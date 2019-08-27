Harran Belediye Başkanı Özyavuz’dan 119 Mahalleye Özel Ekip

‘’Belediye Başkanımıza Yaptığı Bu Uygulama İçin Teşekkür Ederim. Yıllardır Mahallemiz Herhangi Bir Hizmet Görmedi’’

Başkan Özyavuz’dan 119 Mahalleye Özel EkipHarran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz ilçe merkezinde birer birer faaliyete geçirdiği projelerden sonra kırsal mahalleleri de unutmadı.Başkan Özyavuz’un, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Mimar, İnşaat Mühendisi ve saha şefiyle kurmuş olduğu özel ekip, kırsal mahalleleri tek tek gezerek, mahalle muhtarları ve mahallelerin ileri gelenleriyle birebir görüşüp, eksikleri yerinde gözlemleyerek tespit etme çalışmalarına başladı.Çepkenli Mahalle Muhtarı Ahmet Alaş, Bellitaş Mahalle Muhtarı Ali Gök ve Gögeç Mahallesi ileri gelenlerinden Hüseyin Kudak, konu ile ilgili yaptıkları açıklamalarda bu uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, mahallelerinde ihtiyaç duydukları eksikleri anlattılar. Muhtar Ahmet Alaş; ‘’Belediye başkanımıza yaptığı bu uygulama için teşekkür ederim. Mahallemizin alt yapısı yok. On yıldır mahallemiz herhangi bir hizmet görmedi’’ dedi.Başkan Özyavuz ise kırsal mahallelerdeki yol, su, elektrik, kültür evleri, cami ve okullarda eksiklerin tespit edilmesi için kurmuş oldukları özel ekibin, 119 kırsal mahallenin eksikliklerini yerinde tespit ettikten sonra sunacakları rapor neticesinde eksikliklerin giderilmesi için gerekli kurumlarla görüşüp en kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları başlatacaklarını belirtti.Editör: Ahmet Şen