 Şanlıurfa’da 4 bin 203 Adet Gümüş Sikke Ele Geçirildi 

Olayda 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’da 4 bin 203 Adet Gümüş Sikke Ele GeçirildiŞanlıurfa'da Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Ahmet Şen