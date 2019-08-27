​Şanlıurafa Akçakale Yolu; Harran Yol Çatı Üzerinde Çitçiler Yolu Ateşe Vererek Eylem Yaptı

Harran Kaymakamı Eylemi Kontrol Altına Aldı

Şanlıurafa Akçakale Yolu; Harran Yol Çatı Üzerinde Çitçiler Yolu Ateşe Vererek Eylem YaptıŞanlıurfa Akçakale’ye giden ve Harran Yol Çatı olarak bilinen yerde bugün çiftçiler toplanarak seslerini yetkililere duyurmak için yolda ateş yakarak eylem yaptı.Edinilen bilgilere göre pamuk fiyatlarının belirlemesi için eylem yapan çiftçiler seslerini ancak bu şekilde duyuracaklarını bildirdiler.Bölge Çiftçisi, Harran yol çatısında gerçekleştirdiği eylem sosyal medyada da yankı uyandırdı. Lastik yakarak eylem yapan çiftçilerin bu eylemi pamuk fiyatlarının henüz belirlenmemesi ve pamuk desteklemesinin bir kısmının ödenmemesinden kaynaklandığı öğrenildi.Harran Kaymakamı'nın olaya müdahale ederek eylemi kontrol altına aldığı bildirildiEditör: Ahmet Şen