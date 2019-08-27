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Bu haber 27 Ağustos 2019 15:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

İmparator Göbeklitepe’de

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Haliliye Belediyesi tarafından müzeye çevrilecek doğduğu evi ve mağarayı ziyaretinin ardından Göbeklitepe’yi ziyaret etti.

İmparator Göbeklitepe’de

İmparator Göbeklitepe’de
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Haliliye Belediyesi tarafından müzeye çevrilecek doğduğu evi ve mağarayı ziyaretinin ardından Göbeklitepe’yi ziyaret etti. 


 

Haliliye Belediye Başkanı Canpolat Ünlü Sanatçı Tatlıses’e Verdiği Müjdenin Ardından Sanatçı İle Birlikte Sanatçının Doğduğu ve 17 Yaşına Kadar Yaşadığı Evi Ziyaret Etti 

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’e verdiği müjdenin ardından ünlü sanatçı ile birlikte sanatçının doğduğu ve 17 yaşına kadar yaşadığı evi ziyaret etti. 
Burada açıklamalarda bulunan Canpolat, “Sayın İbrahim Tatlıses Urfa için bir onur, tanıtım ve turizm anlamında Urfa’nın gurur vesilesi. Sayın İbrahim Tatlıses’in en büyük özelliği geçmişini geldiği yeri, doğduğu evi, doğduğu mağarayı ve arkadaşlarını hiç unutmamasıdır. Ahde vefa gösterdi. Bu özellikler onu ayakta tutan en büyük özellikleridir. Bu manada biz kendisi ile İstanbul’da görüştük. Haliliye ilçemizin Hızmalı mahallesini anımsadı. Bizlere doğduğum mağarayı turizme kazandıralım demesiyle, bizlerde Sayın İbrahim Tatlıses’in doğduğu ve 17 yaşına kadar yaşadığı bu evi, mağarayı restore ederek ve her adımında da Sayın Tatlıses ile birlikte çalışarak milletimizin hizmetine sunacağız” dedi 



 

“Amaç Urfa’ya Turist Yağdırmak” 

Doğduğu ve 17 yaşına kadar kaldığı evi gören İbrahim Tatlıses, “İbrahim Tatlıses’in tanındığı yer yerde merak var. Gelin bu adam mağarada doğdu. Bu hale geldi. Benim en büyük arzum. Burayı açmak ve burayı turizme kazandırmak, Urfa’ya turist yağdırmaktır. Tanındığım yer yerden buraya insanlar buraya gelir” diye konuştu. 



 

İbrahim Tatlıses’in Doğdu Mağara İnsanların Görüşüne Açılacak

Ziyarette konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, “İbrahim Bey Urfa’ya geldi doğduğu yeri görmek istiyordu. Sağ olsun Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat çok önceden çalışmalar başlatıp, İbrahim Tatlıses’in doğduğu evi ve mağarayı ortaya çıkarmak için temaslarda bulundu. Tahmin ediyorum bazı resmi prosedürler var bunlar tamamlandıktan sonra İbrahim beyin doğdu mağara insanların görüşüne açılacak” ifadelerini kullandı. 



 

“Herkesi Göbeklitepe’ye Bekliyoruz” 

Sanatçı İbrahim Tatlıses’in doğup büyüdüğü ev ve mağaranın ziyaretinin ardında heyet Göbeklitepe’ye geçti. 

Burada açıklamalarda bulunan Canpolat, “Biz Şanlıurfa’da belediye başkanları diğer kurum amirleri, milletvekillerimizle hep birlikte Şanlıurfa’nın tanıtımı turizmi açısında önünün açılması adına bizler elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz ve biz şimdi buradayız. 12 bin yıllık tarih sizi çağırıyor. Haliliye sizi çağırıyor ve Tatlıses sizi çağırıyor diyoruz ve insanlarımızı buraya bekliyoruz” diye konuştu. 


Editör: Ahmet Şen
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