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Bu haber 27 Ağustos 2019 14:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Sınırında Teröristlerin Mevzileri Görüntülendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad'da sessizlik devam ederken, sınırda teröristlere ait mevziler görüntülendi.

Şanlıurfa Sınırında Teröristlerin Mevzileri Görüntülendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad'da sessizlik devam ederken, sınırda teröristlere ait mevziler görüntülendi.

Teröristler Ağır Silahlarla Sınır Hattında Bekliyor!





Telabyad İlçesinde Gün Boyu Değişik Noktalardan Dumanların Yükseldiği Görüldü 

Sınırda geçen günlerde yaşanan hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı. Geçen hafta içerisinde ABD ordusuna ait olduğu tespit edilen helikopterlerin sınırda devriyesi yapması ile hareketlilik yaşanmıştı. Sınıra uzak mesafede zaman zaman helikopter sesleri duyulurken, sınır hattında bugün sessizlik hakim. Suriye'nin Telabyad ilçesinde ise terör örgütü PKK/YPG'nin mevzileri ve ağır silahları görüntülendi. Diğer yandan Telabyad ilçesinde gün boyu değişik noktalardan dumanların yükseldiği görüldü. 




 

Telabyad İlçesinde Terör Örgütü Pkk/Ypg'nin Saldırıları Devam Ediyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Telabyad ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları devam ediyor.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Şanlıurfa Sınırında Teröristlerin Mevzileri Görüntülendi
Şanlıurfa Sınırında Teröristlerin Mevzileri Görüntülendi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısındaki Telabyad'da sessizlik devam ederken, sınırda teröristlere ait mevziler görüntülendi.
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