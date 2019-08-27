Viranşehir Rekreasyon Alanı Işık Saçıyor

“Kuru Havuz” Olarak Bilinen Işıklandırma Yaptı

Viranşehir Halkı Ailece Gelip Buranın Rahatlığını Yaşayacak

Viranşehir Rekreasyon Alanı Işık SaçıyorViranşehir’in Yenişehir Mahallesinde bulunan ve Viranşehir’in en büyük park alanı olan Rekreasyon alanı Viranşehir halkına hizmet vermeye devam ediyor.Yıllarca çöp alanı olarak kullanılan daha sonra Rekreasyon alanına dönüştürülen dinlenme yerinde artık kötü görüntü, kötü koku ve dumanlar yerine ışıklar saçılıyor. Yapılan son çalışma ile özellikle çocukların eğlence merkezi haline geldi. Viranşehir belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü burada yaptığı çalışma ile geceleri “Kuru Havuz” olarak bilinen ışıklandırma yaptı. Sıcak yaz günlerinde bunalan vatandaşlar geceleri buraya dinlenmek için geliyor.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci” Viranşehir’in en büyük dinlenme alanı olan ve daha önceleri halkımız arasında çöplük olarak bilinen Rekreasyon alanında yeşili ışık ile buluşturarak güzel bir çalışma yaptık. Görsel açıdan güzel bir görünüm kazandırdığımız dinlenme yerimizde Viranşehir halkı ailece gelip buranın rahatlığını yaşayacak. Bütün amacımız Viranşehir’e en iyisini ve en güzelini kazandırmaktır. Viranşehir halkı bunu fazlası ile hak ediyor” dedi.Editör: Ahmet Şen