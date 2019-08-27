Mustafa Kemal Atatürk'ün İlk Renkli Videosu

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Atatürk'ün Yapay Zeka İle Renklendirilmiş Videosu

İnsan Eli Değmeden Renklendirilen İlk Video

Atatürk'ün Yapay Zeka İle Renklendirilmiş VideosuTürkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka teknolojisiyle renklendirilmiş videosu son günlerde sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Büyük beğeni toplayan bu videoyu izlemek isteyenler de internette bu görüntüleri inceliyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün yapay zeka ile renklendirilmiş videosu! Videoyu izlemek isteyenler için ayrıntılar haberimizde...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün renklendirilmiş videosu Twitter ve Instagram'da en çok paylaşılan videolardan biri oldu. İnternette de Atatürk'ün yapay zeka ile renklendirilmiş videosunu izlemek isteyenler konuyu incelemeye başladı. İşte o görüntüler. Yapay Zeka Teknolojisi Kullanılarak Renklendirildi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk kurtuluş mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait görüntüler, yapay zeka teknolojisi kullanılarak renklendirildi. Atatürk'ün en net görüntüleri olarak sosyal medyaya servis edilen video kısa sürede on binlerce vatandaş tarafından beğenildi.Söz konusu yapay zeka, diğer örneklerini inceleyerek fotoğraf ve video karelerine renk ataması yapıyor. Bu video da Atatürk'ün, insan eli değmeden renklendirilmiş ilk videosu olma özelliğiyle ön plana çıktı.Editör: Ahmet Şen