Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Uygulamalı Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

‘Katılan Tüm Yetiştiricilerimize Teşekkür Ederim’

Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Uygulamalı Bilgilendirme Toplantısı GerçekleştirdiŞanlıurfa ili damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği olarak yetiştiricilerimize küçükbaşlarda süt ve sağım hijyeni açısından önem arz eden sağım makinasının kullanımı uygulamalı eğitim ile gösterildi. Sağım makinesının hijyenik süt elde etmedeki rolü anlatıldı.Haliliye İlçesine bağlı Parmakkapı köyünde Hudo ÖZBAY isimli yetiştiricimizin işletmesinde Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Biriminde görev yapan Tarım Danışmanımız Zir. Yük. Müh. Dudu YAZGAN ile organize edilen ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Yetiştiricilerimizin de katılımı ile sağlamış olduğumuz uygulamalı bilgilendirme toplantısında daha kaliteli ve hijyenik süt elde etmek için yetiştiricilerimize bilgiler aktarıldı. Katılan Tüm Yetiştiricilerimize Teşekkür ederim.Şanlıurfa İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri BirliğiYönetim Kurulu AdınaYönetim Kurulu BaşkanıHasan EYYÜPOĞLUEditör: Ahmet Şen