Burada Tespit Edeceğimiz Hususları Ve Çözüm Önerilerimizi De İlgili Kurum Ve Kuruluşlara Aktaracağız Ve Takipçisi Olacağız

Akaryakıt Bayilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Üye Ziyaretlerinde Gündeme Geldi.Siverek Ticaret ve Sanayi Odası üye ziyaret çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Siverek’de faaliyet gösteren akaryakıt bayilerinin ortak sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyaretlerde ; Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Kurulu üyesi Mustafa Keke Bucak ve 4. Meslek Komitesi Üyesi Osman Bervan ve ilçedeki akaryakıt bayilerinin yetkilileri ziyaret edildi.Bucak “Akaryakıt sektöründe yaşanan sorunları konuşacağımız bu ziyaretlerde ; Akaryakıt bayilerimize son dönemde bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan tebligatlar hakkında da değerlendirmelerde bulunacağız. Burada tespit edeceğimiz hususları ve çözüm önerilerimizi de ilgili kurum ve kuruluşlara aktaracağız ve takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.Ziyaret görüşülen konu başlıkları ise şu şekilde sıralandı;Totem ve fiyat panoları ile ilgili uygulamalarKarayolları Geçiş İzinleri ile ilgili uygulamalarLpg sorumlu müdür uygulamasıPos komisyon oranlarıİdari para cezaları ile ilgili uygulamalarYeliz AKIN / Genel SekreterEditör: Ahmet Şen