Akaryakıt Bayilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri Üye Ziyaretlerinde Gündeme Geldi.
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası üye ziyaret çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Siverek’de faaliyet gösteren akaryakıt bayilerinin ortak sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyaretlerde ; Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Kurulu üyesi Mustafa Keke Bucak ve 4. Meslek Komitesi Üyesi Osman Bervan ve ilçedeki akaryakıt bayilerinin yetkilileri ziyaret edildi.
Burada Tespit Edeceğimiz Hususları Ve Çözüm Önerilerimizi De İlgili Kurum Ve Kuruluşlara Aktaracağız Ve Takipçisi OlacağızBucak “Akaryakıt sektöründe yaşanan sorunları konuşacağımız bu ziyaretlerde ; Akaryakıt bayilerimize son dönemde bazı kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan tebligatlar hakkında da değerlendirmelerde bulunacağız. Burada tespit edeceğimiz hususları ve çözüm önerilerimizi de ilgili kurum ve kuruluşlara aktaracağız ve takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.
Ziyaret görüşülen konu başlıkları ise şu şekilde sıralandı;
Totem ve fiyat panoları ile ilgili uygulamalar
Karayolları Geçiş İzinleri ile ilgili uygulamalar
Lpg sorumlu müdür uygulaması
Pos komisyon oranları
İdari para cezaları ile ilgili uygulamalar
Yeliz AKIN / Genel Sekreter
Editör: Ahmet Şen
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