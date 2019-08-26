Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Ağustos 2019 22:47:01 Tarihinde eklenmiştir.

Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin

Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin

Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin

Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin


Hiç şüphesiz geleceğimiz ve umutlarımızdır çocuklarımız. Bugünün biz büyükleri dünün çocukları değil miydik. Yeri geldiği zaman bize bugünü miras bırakan geçmişimize sitem etmiyor; burun kıvırmıyor muyuz?

Peki eleştirdiğimiz konuların tamiratı ve imarında kaç kişi elini taşın altına koyarak fedakarlıklara imza atmıştır. Geleceğimiz olan çocuklarımız  için hangi kutsal ve sağlam miraslar devredeceğiz. Kaçımız bugünü onlardan ödünç ve emanet aldığımızın farkında ve duyarlılığındayız. Neden güzel düşünceler kuvveden fiile geçerek enerjilere dönüşmüyor. Yazmaya ve konuşmaya gelince dili ve kalemi bir sürü düşünce üreten bizlerin teorileri neden toprağa ayak basmıyor ve sürekli uzay boşluğunda yüzüp duruyor. Yoksa biz de kirlenmesin diye o düşünceleri bir türlü fiziğimizden uzak mı tutuyoruz çocukların oynarken kirlenmesin diye kıyamadıkları terlikleri misali. 


 

Ön Ödemeli Olarak Maalesef Tükettik Onların Geleceğini

Evet konu çocuk olunca insaf ehli kalemler kelime sarfetmekten ve uzun cümleler kurmaktan haya ediyor. Zira haya olmasa hayaller hayat bulmuyor. Enerjiye dönüşüp kurak zihinlere rahmet olarak yağmıyor ne yazık ki. Evet çocuklarımız en büyük servet ve sermayemizdir. Ön ödemeli olarak maalesef tükettik onların geleceğini. Özgüven ve cesaretle yüzlerine bakacak yüzümüz yoktur. Mahcubuz, suçluyuz, ziyanda ve hüsrandayız; çünkü bize ait olmayanı tükettik ve hoyratça harcadık. 


Hiçbir şeyden habersiz büyüyorlar; oynayıp eğleniyorlar ancak henüz içinde yaşadığı ve biz büyüklerin kirlettiği bir dünyadan hakikatinin idrakinde değiller ve şimdilik oyun oynayarak günün tadını çıkarmaya çalışıyorlar çocuklar. Öyle ki içinde yaşadığı toz pembe dünyanın hep böyle kalacağını sanıyorlar. 




 

Bir Numara Büyük Olsun ki Gelecek Sene de Giysin

Dar gelirli ve belki de mevsimlik işçi olarak çalışan babalarının “önümüzdeki sene de giysin” diye aldıkları 1 numara büyük terliklerini de yıpranmasın diye oyun oynarken çıkarmayı ihmal etmiyorlar. Onların bari hiç olmasa giyeceği bir çift terliği ve üzerinde rahatça emniyet ve huzur içinde oynadıkları toprakları var. Belki de 5 saniyede bir açlıktan ölen yaşıtlardan haberleri yoktur. Coğrafyalarında çeşitli komplolar sonucu çıkan savaşta kulakları sağır eden bomba sesleri yok. Bir yerlere iltica etmek ve hiç tanımadığı milletlere sığınmak zorunda değiller. En azında büyükleri onları dilenciliğe ve çalışmaya zorlamıyor. Okullar açıldığı zaman eğitimlerine güven ve huzur içinde devam edecek fırsat buldukça da oyun oynayacak bu arada yine terlikleri kirlenmesin diye tekrar çıkaracaklardır. Büyüdükleri zaman acaba hayal kırıklığı yaşayacaklar mıdır? Keşke bu dünyaya gelmeseydik diyecekler midir? 





Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin
Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin
Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin
Urfa Sıra Gecesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmek İçin Düzenlenecek
Urfa Sıra Gecesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmek İçin Düzenlenecek
Sanatçı İbrahim Tatlıses Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı makamında ziyaret etti. Canpolat, Tatlıses’e müze ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi planlanan sıra gecesi müjdesi verdi.
Tatlıses’in Doğduğu Ev Müzeye Dönüştürülecek
Tatlıses’in Doğduğu Ev Müzeye Dönüştürülecek
Tatlıses'ten Beyazgül'e Teşekkür
Viranşehirspor’un Yabancı Transferlerinden Başkan Ekinci’ye Ziyaret
Viranşehirspor’un Yabancı Transferlerinden Başkan Ekinci’ye Ziyaret
Şanlıurfa 1.Amatör lig ekiplerinden Viranşehirspor Kulübü 2.Başkanı Nurettin Karakış,Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’yi makamında ziyaret ederek, yeni transferlerini tanıttı.
Urfa Belediyesi’nin Yardımcı Yıldızı Balondan Şikayetçi
Urfa Belediyesi’nin Yardımcı Yıldızı Balondan Şikayetçi
Urfa Belediyesi’nin Yardımcı Yıldızı Balondan Şikayetçi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
Güven Ailesinin Acı Günü
Güven Ailesinin Acı Günü
Güven Ailesinin Acı Günü
Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret
Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret
Ak Parti Önceki Dönem Mkyk Üyesi Zeynep Alkış’tan Başkan Ekinciye Ziyaret
Harran Sosyal Tesise Kavuşuyor.
Harran Sosyal Tesise Kavuşuyor.
Belediye Başkanı Özyavuz; Vaatlerini Bir Bir Yerine Getiriyor.
Ev Sahibi Kiracısı Olan Dul Kadını Eşyalarıyla Birlikte Sokağa Attı
Ev Sahibi Kiracısı Olan Dul Kadını Eşyalarıyla Birlikte Sokağa Attı
Emine Kaplı isimli kadın, ev sahibi tarafından çocukları ve eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Çocuklarıyla birlikte 4 gündür sokakta yaşayan Kaplı, yetkililerden yardım bekliyor.
​Abdulkadir, Okuluna Artık Akülü Sandalyesi İle Gidecek
​Abdulkadir, Okuluna Artık Akülü Sandalyesi İle Gidecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Abdulkadir Göktürk'e Akülü Sandalye Ve Kitaplar Hediye Etti
Harran’da Evangelist Hristiyanlar ve Yahudiler Ayin Düzenlediler.
Harran’da Evangelist Hristiyanlar ve Yahudiler Ayin Düzenlediler.
Harran: Evangelist Hristiyanlar ve Yahudilik için Önemli Bir Merkez İddiası
Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin
Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin
Otomobil Takla Attı, Sürücü Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı
Otomobil Takla Attı, Sürücü Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı
Urfa Sıra Gecesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmek İçin Düzenlenecek
Urfa Sıra Gecesi, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmek İçin Düzenlenecek
Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü
Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:17
Güneş
05:43
Öğle
12:32
İkindi
16:13
Akşam
19:11
Yatsı
20:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿