Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de Kirlenmesin

Ön Ödemeli Olarak Maalesef Tükettik Onların Geleceğini

Bir Numara Büyük Olsun ki Gelecek Sene de Giysin

Terlikleri Kirlenmesin Diye Yalınayak Oynayan Çocukların Geleceği de KirlenmesinHiç şüphesiz geleceğimiz ve umutlarımızdır çocuklarımız. Bugünün biz büyükleri dünün çocukları değil miydik. Yeri geldiği zaman bize bugünü miras bırakan geçmişimize sitem etmiyor; burun kıvırmıyor muyuz?Peki eleştirdiğimiz konuların tamiratı ve imarında kaç kişi elini taşın altına koyarak fedakarlıklara imza atmıştır. Geleceğimiz olan çocuklarımız için hangi kutsal ve sağlam miraslar devredeceğiz. Kaçımız bugünü onlardan ödünç ve emanet aldığımızın farkında ve duyarlılığındayız. Neden güzel düşünceler kuvveden fiile geçerek enerjilere dönüşmüyor. Yazmaya ve konuşmaya gelince dili ve kalemi bir sürü düşünce üreten bizlerin teorileri neden toprağa ayak basmıyor ve sürekli uzay boşluğunda yüzüp duruyor. Yoksa biz de kirlenmesin diye o düşünceleri bir türlü fiziğimizden uzak mı tutuyoruz çocukların oynarken kirlenmesin diye kıyamadıkları terlikleri misali.Evet konu çocuk olunca insaf ehli kalemler kelime sarfetmekten ve uzun cümleler kurmaktan haya ediyor. Zira haya olmasa hayaller hayat bulmuyor. Enerjiye dönüşüp kurak zihinlere rahmet olarak yağmıyor ne yazık ki. Evet çocuklarımız en büyük servet ve sermayemizdir. Ön ödemeli olarak maalesef tükettik onların geleceğini. Özgüven ve cesaretle yüzlerine bakacak yüzümüz yoktur. Mahcubuz, suçluyuz, ziyanda ve hüsrandayız; çünkü bize ait olmayanı tükettik ve hoyratça harcadık.Hiçbir şeyden habersiz büyüyorlar; oynayıp eğleniyorlar ancak henüz içinde yaşadığı ve biz büyüklerin kirlettiği bir dünyadan hakikatinin idrakinde değiller ve şimdilik oyun oynayarak günün tadını çıkarmaya çalışıyorlar çocuklar. Öyle ki içinde yaşadığı toz pembe dünyanın hep böyle kalacağını sanıyorlar.Dar gelirli ve belki de mevsimlik işçi olarak çalışan babalarının “önümüzdeki sene de giysin” diye aldıkları 1 numara büyük terliklerini de yıpranmasın diye oyun oynarken çıkarmayı ihmal etmiyorlar. Onların bari hiç olmasa giyeceği bir çift terliği ve üzerinde rahatça emniyet ve huzur içinde oynadıkları toprakları var. Belki de 5 saniyede bir açlıktan ölen yaşıtlardan haberleri yoktur. Coğrafyalarında çeşitli komplolar sonucu çıkan savaşta kulakları sağır eden bomba sesleri yok. Bir yerlere iltica etmek ve hiç tanımadığı milletlere sığınmak zorunda değiller. En azında büyükleri onları dilenciliğe ve çalışmaya zorlamıyor. Okullar açıldığı zaman eğitimlerine güven ve huzur içinde devam edecek fırsat buldukça da oyun oynayacak bu arada yine terlikleri kirlenmesin diye tekrar çıkaracaklardır. Büyüdükleri zaman acaba hayal kırıklığı yaşayacaklar mıdır? Keşke bu dünyaya gelmeseydik diyecekler midir?Editör: Ahmet Şen