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Bu haber 26 Ağustos 2019 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Otomobil Takla Attı, Sürücü Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı

Kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Otomobil Takla Attı, Sürücü Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı

Otomobil Takla Attı, Sürücü Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı 
 


Kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı



 Kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, sürücü yaralı arkadaşlarını bırakıp kayıplara karıştı. 




 

Kaçan Araç Sürücüsünün Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu Hocaköy Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 55 AAU 172 plakalı otomobil, Hocaköy Kavşağı’ndan İsaören Kavşağı’na seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si yaralanırken, İddiaya göre sürücü kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan D.A.(20) ve Y.S.(19) olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Otomobil Takla Attı, Sürücü Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı
Otomobil Takla Attı, Sürücü Arkadaşlarını Bırakıp Kaçtı
Kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
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