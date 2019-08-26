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Bu haber 26 Ağustos 2019 20:01:21 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü

Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü 




 

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Yusuf Saçıntı (10), bir bina şantiyesinde gezerken açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Saçıntı, ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saçıntı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 
 
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü
Şanlıurfa’da Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Öldü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
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