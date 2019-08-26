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Bu haber 26 Ağustos 2019 17:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan / Ahlat'ta 10 dönüm Arazi Üzerine 1071 Metrekare Oturma Alanına Sahip Bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kuruyoruz.

Erdoğan / Ahlat'ta 10 dönüm Arazi Üzerine 1071 Metrekare Oturma Alanına Sahip Bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kuruyoruz.

Erdoğan / Ahlat'ta 10 dönüm Arazi Üzerine 1071 Metrekare Oturma Alanına Sahip Bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kuruyoruz.

Erdoğan / Ahlat'ta 10 dönüm Arazi Üzerine 1071 Metrekare Oturma Alanına Sahip Bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kuruyoruz. 


Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kuruyoruz. Birileri rahatsız olsa, engellemeye çalışsa da bu otağı ilçemize kazandıracağız" dedi. Erdoğan, külliyenin yanına birkaç tane de butik otel yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'ta halka hitap etti.



 

Erdoğan'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar Şöyle:

Malazgirt zaferinin ülkemiz ve milletimiz için kutlu ve mübarek olmasını diliyorum. Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek için bir kez daha Ahlat'tayız. Mevlam bizleri son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Haluk Dursun hocamıza da rahmet diliyorum. Haluk Dursun hoca hep 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. Rahmetli Haluk Dursun hoca bize Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırtmama vazifesi verdi. Kaptırtmayacağız.


 

Malazgirt'i, Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi Tanıyorum Demeyin. Burası Anadolu'nun Kapısı, Türkiye'nin Tapusudur 

Evlatlarımıza tarih şuuru kazandırma konusunda hala büyük eksikliklerimiz var. Gençler Ahlat'ı, Malazgirt'i yeterince tanımıyor. Malazgirt'i, Ahlat'ı görmeden Türkiye'yi tanıyorum demeyin. Burası Anadolu'nun kapısı, Türkiye'nin tapusudur.

Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kuruyoruz. Birileri rahatsız olsa, engellemeye çalışsa da bu otağı ilçemize kazandıracağız. Ahlat'ta külliyenin yanına butik birkaç otel de yapacağız.


 

'Bize Kefen Biçenlerin Heveslerini Kursaklarında Bırakmayı Sürdüreceğiz'

Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak ata sporlarımıza da öyle sahip çıkacağız. Ata --sporlarımızı insanımıza tanıtacak birçok proje yaptık, özellikle Okçular Vakfı çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan dünya göçebe oyunlarının ev sahibi Türkiye olacaktır. Böylece Türk dünyasından kardeşlerimizle bir araya gelme imkanı bulacağız. Okçular Vakfımız gerçekten güzel bir çalışma ortaya koydu.

Hiç kimsenin bizi bölmesine, 82 milyonun fertleri arasına nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz. Malazgirt'te tüm dünyaya Anadolu'nun ebedi ve ezeli yurdumuz olduğunu haykırdık. Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Erdoğan / Ahlat'ta 10 dönüm Arazi Üzerine 1071 Metrekare Oturma Alanına Sahip Bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kuruyoruz.
Erdoğan / Ahlat'ta 10 dönüm Arazi Üzerine 1071 Metrekare Oturma Alanına Sahip Bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kuruyoruz.
Erdoğan / Ahlat'ta 10 dönüm Arazi Üzerine 1071 Metrekare Oturma Alanına Sahip Bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kuruyoruz.
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