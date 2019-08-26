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Bu haber 26 Ağustos 2019 16:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ahmet Davutoğlu'nun tartışma yaratan sözlerini de eleştirerek, "MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir" ifadelerini kullandı

MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok

MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ahmet Davutoğlu'nun tartışma yaratan sözlerini de eleştirerek, "MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir" ifadelerini kullandı
 




 

Terörle Mücadele Konusunda Bizi Bugün Eleştirenler Eski Defterler Açılırsa İnsan İçine Çıkamaz 

Yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Sakarya'daki konuşması siyasetin gündemini belirledi. 
“Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” diyen Davutoğlu'nun hedefinde 7 Haziran sürecinde hükümet teklifini geri çeviren MHP'nin olduğu iddia ediliyor.





 

Teröriste Destek Veriyorsunuz 

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Davutoğlu'na yakın kaynaklar, eski Başbakan'ın kayyum atamalarıyla ilgili “Görevden almalar hukuk çerçevesinde olmalı” şeklindeki tweetine “teröriste destek veriyorsunuz” yorumu yapanlara yanıt verdiğini söyledi.  
Davutoğlu konuşmasında, “Biz terörle mücadeleyi başlattıktan sonra, mücadelemiz sürerken, 17 Ağustos’ta Bahçeli götürdüğümüz 4 hükümet teklifine de ‘hayır’ dedi. Ve bizi terörle mücadelede tek başımıza bıraktılar” demişti.




 

MHP, Davutoğlu’nun Ağzına Çok Gelir 



Eski Başbakan'ın sözlerini, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız değerlendirdi. 7 Haziran sürecindeki görüşmelerle ilgili söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bu konuda birçok açıklama yaptığını hatırlatan Yıldız, “MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir” dedi. MHP’nin dış politika ve terörle mücadele konusunda ülke menfaati neyi gerektiriyorsa ciddi olarak bu mücadeleyi verenlerin yanında olduğunu belirten Yıldız “Terör konusunda bizim tavizimiz yok” açıklamasını yaptı.





 

Ahmet Bey'e Üzülüyorum, Geldiği Yer Çok Kötü 

Yıldız, parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan ve ona destek olduğu ileri sürülen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den bahsederken, "Kral ve Kraliçe’nin adamlarının bu ülkede siyaseten alabilecekleri bir mesafe yok" ifadelerini kullandı.

"Ahmet Bey'e üzülüyorum, geldiği yer çok kötü"

Yıldız, yeni parti kurma hazırlığı içinde olduğu konuşulan Davutoğlu’nun çalışmalarını ve sözlerini şöyle değerlendirdi:




 

Abdullah Gül ve Ali Babacan'a: Kral ve Kraliçe'nin Adamları 

Davutoğlu nereye gittiği anlaşılmayan bir hırs ve ihtirasla ibretlik bir savrulma içinde. ‘MHP’nin terörle mücadeleye destek vermediği’ imasında bulunuyorsa bu söze sokakta çocuklar bile güler. Biz 50 yıldır dış politika konusunda da terör konusunda da, ciddi meselelerde ülkemizin ve doğru yolda ise iktidarların yanında yer aldık. Hangi hırsla, saikle söylediğini kendine sormak lazım ama bizim için lakabı da belli. Ahmet Bey’e üzülüyorum. Geldiği yer çok kötü. Bir öğretim üyesinin, Başbakanlık yapmış bir insanın daha olgun, daha ciddi, daha makul, daha gerçekçi düşünmesi gerekir. Ama Davutoğlu’nda bunların hiçbirini göremiyoruz.

Abdullah Gül ve Ali Babacan'a: Kral ve Kraliçe'nin adamları...


Feti Yıldız ayrı bir parti hazırlığı içinde olduğu konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Bakan Ali Babacan için ise, “Kral ve Kraliçe’nin adamlarının bu ülkede siyaseten alabilecekleri bir mesafe yok. Millet bunların beslendikleri kaynakları görüyor. Hepsi deşifre olmuş, gidebilecekleri yer yok” ifadesini kullandı.






 

Bir Sonraki Seçimde Gül; Cumhurbaşkanı Adayı Olursa Bunun Şaşırtıcı Olmayacak

Yıldız’a göre Davutoğlu’nun da Gül ve Babacan ekibinin de sonunda gidip kapısını çalacakları yer CHP olacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, bir sonraki seçimde Gül Cumhurbaşkanı adayı olursa bunun şaşırtıcı olmayacağını söyledi.



Editör: Ahmet Şen
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MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok
MHP'den Abdullah Gül ve Ali Babacan’a: Kral ve Kraliçe'nin Adamlarının Bu Ülkede Siyaseten Alabilecekleri Mesafe Yok
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ahmet Davutoğlu'nun tartışma yaratan sözlerini de eleştirerek, "MHP, Davutoğlu’nun ağzına çok gelir" ifadelerini kullandı
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